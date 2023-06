Vor allem das Münchner Umland profitiert: Nahezu flächendeckender Preisrückgang für Wohnraum in Bayern

Von: Christian Einfeldt

Teilen

Wohnen in Bayern: Kaufpreis fürs Eigenheim sinkt im ganzen Freistaat. (Symbolbild) © Wolfgang Maria Weber/Imago

Laut aktueller Marktforschung ist Wohnen in Bayern aktuell besonders günstig. Mancherorts hätte man 2022 für das Eigenheim noch bis zu 13 Prozent mehr gezahlt.

Nürnberg – In Zeiten der Teuerung spiegelt eine Statistik von Online-Portal Immowelt eine positive Tendenz wider. 117 Städte und Landkreise aus Bayern und Baden-Württemberg wurden auf ihren durchschnittlichen Wohnungskaufpreis untersucht. Das Ergebnis: Die Kaufpreise für Wohnraum sinken im ganzen Freistaat. In München etwa zahlt man 2023 rund 9,8 Prozent weniger als noch 2022. Für das Eigenheim so wenig zahlen wie schon lange nicht mehr – das ist aktuell sowohl der in der Großstadt als auch im Umland möglich.

Bayerische Wohnungspreise sinken – „ob in teuren Großstädten oder preiswerten ländlichen Regionen“

Der Rückgang des Preisniveaus zeichnet sich in München wie in der Kleinstadt ab. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Immowelt-Analyse, die den durchschnittlichen Preis von Bestandswohnungen in Bayern geprüft hat. Im Fokus der Untersuchung stand, inwiefern sich der Preis innerhalb eines Jahres verändert hat.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

„Ob in den teuren Großstädten oder den preiswerten ländlichen Regionen“ – wird Felix Kusch, Vorsitzender der Geschäftsführung von Immowelt, in einer Mitteilung zitiert, „sinken die Kaufpreise nahezu flächendeckend“. „Somit könnte der Traum vom Eigenheim, trotz hoher Zinsen, auch für Normalverdiener wieder in den Bereich des Möglichen rücken“.

Einsparungen in ganz Bayern: Kaufpreis für Wohnungen fällt um bis zu 13 Prozent

Laut Kusch machen Inflationsrate und die hohen Bauzinsen als ausschlaggebende Faktoren den Rückgang des Kaufpreises möglich. „Denn angesichts der gesunkenen Nachfrage bietet sich für Käufer die Chance, in Preisverhandlungen weitere Abschläge zu erzielen“, sagt Kusch.

Mit Blick auf die Studienergebnisse des Immobilienportals mit Sitz in Nürnberg könnte davon vor allem das Münchner Umland profitieren. Im Landkreis Fürstenfeldbruck ist das Preisniveau innerhalb eines Jahres um 13,3 Prozent gesunken. In den Landkreisen Erding (-11,6 Prozent), Dachau (-11,0 Prozent) und Miesbach (-10,5 Prozent) kann man 2023 ebenfalls mit erheblichen Einsparungen beim Wohnungskauf rechnen.

Doch auch in der Stadt sind die Preise für Eigentumswohnungen so günstig wie schon lange nicht mehr. In Regensburg entspricht das einem Rückgang von sechs Prozent, in Nürnberg und Würzburg etwa neun Prozent – und in Augsburg sind es sogar um die zwölf Prozent, die am Wohnungsmarkt Interessierte aktuell sparen könnten.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.