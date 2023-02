Bahnt sich ein ungewöhnlicher Sommer an? Meteorologe erklärt „eindeutigen Trend“ für München und die Region

Von: Lucas Sauter-Orengo

Wie wird das Wetter in München im Frühling und Sommer? Erste grobe Modelle geben einen eindeutigen Trend ab. Ein Meteorologe ordnet ein.

München – Man merkt es: Die Tage werden wieder länger, die Temperaturen klettern langsam, aber stetig nach oben. Der Winter befindet sich in München und der Region auf der Zielgeraden. Teilweise brachte dieser eisige Temperaturen und reichlich Schnee, überwiegend waren die vergangenen Wochen und Monate jedoch zu mild, zum Jahreswechsel wurden gar Rekorde gebrochen, auch mit Auswirkungen auf die Tierwelt. In Zeiten des Klimawandels sind derartige Abweichungen keine Überraschung mehr, doch droht in diesem Jahr auch wieder ein zu warmer Frühling, oder gar ein Hitze-Sommer? Ein Meteorologe gibt einen ersten, vorsichtigen Ausblick.

Wetter-Trend für Frühling und Sommer - Meteorologe erklärt „eindeutigen Trend“

Alban Burster, Meteorologe von wetter.com, stellt direkt fest: „Die Langfrist-Modelle liefern für München und die Region einen eindeutigen Trend“, stellt aber gleichzeitig klar, dass dies freilich sehr unsicher ist, da die Abweichungen in langfristigen Prognosen immer groß sein können. „Es wird eher zu warm im Frühjahr weitergehen“ erklärt Burster dennoch. Das Frühjahr scheint nach derzeitigem Stand der Dinge wieder sehr früh im Jahr hohe Temperaturen zu bringen, doch Achtung: „Kälteeinbrüche können noch bis in den Mai erfolgen. Das beste Beispiel liefert das zurückliegende Jahr. Trotz eines insgesamt warmen Frühjahrs und Sommers war der April zu Beginn kalt und schneereich bei uns in München.“

Erste Trends zeigen: Das Wetter im Frühling und Sommer wird in München und der Region wohl zu warm ausfallen. © NOAA-Modelle Screenshots, IMAGO / Heinz Gebhardt

Warmer Frühling und heißer Sommer? Experte blickt auf München-Wetter in den kommenden Monaten

Die Modelle liefern bis weit in die Zukunft grobe Trends, die, je länger sie vorausschauen, immer unsicherer werden. Und doch kann man bereits einen vorsichtigen Blick in Richtung Sommer werfen. „Im Sommer stehen uns auch wohl mehr Sommertage als kühle und nasse Tage bevor. Das ist aber angesichts der klimatischen Veränderung kein Wunder“, so der Meteorologe weiter. Die Modelle zeigen dabei Temperaturabweichungen von ein bis zwei Grad an. „Der schwache Winter 22/23 wird sich aber nun immer weiter verabschieden und sich Tag für Tag in den höheren Lagen der Alpen zurückziehen. In den kommenden Tagen erleben wir hier in München bei zum Teil viel Sonnenschein bereits vorfrühlingshafte Momente.“

Bleibt also abzuwarten, inwiefern sich die frühen Prognosen im Laufe des Jahres dann bestätigen. Ein erneut zu warmer Frühling und Sommer wäre jedoch keine Überraschung – auch der Deutsche Wetterdienst rechnet in den kommenden Jahren mit einem neuen „Normal“ für die Region – demnach könnte München dann ein Klima erwarten, dass es bisher so etwa in Norditalien gab.