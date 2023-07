Lieferdienst verrät die absurdesten Kundenwünsche – und wer in München am wenigsten Trinkgeld gibt

Von: Elisa Buhrke

Der Lieferdienst Wolt gibt einen Einblick in die einmaligsten Kundenwünsche – und darin, welcher Münchner Stadtteil wie viel Trinkgeld zahlt. Das Schlusslicht? Ausgerechnet zwei der teuersten Bezirke.

München – „Meine Eltern wissen nicht, dass ich bei Wolt bestellt habe. Kannst du die Donuts bitte in eine neutrale Tüte packen?“ Das ist nur einer von vielen Extrawünschen, die täglich bei dem finnischen Lieferdienst eingehen. Auf Anfrage von IPPEN.MEDIA verrät Wolt die absurdesten Anfragen und Essensvorlieben aus München. In einigen Stadtteilen bekommen die Kuriere immerhin ein ordentliches Trinkgeld für ihre Arbeit. Doch die geizigsten Einwohner leben ausgerechnet in zwei der teuersten Bezirke.

„Bitte anrufen, nicht klingeln“: Lieferdienst Wolt verrät die lustigsten Kundenwünsche aus München

Wer sein Essen bestellt, hat offenbar wenig Lust, dass auch andere davon erfahren: Ähnlich wie dem Donut-Liebhaber mit seinen Eltern ging es wohl es auch einem anderen Leckermaul: „Bitte anrufen, nicht klingeln. Sonst muss ich meiner Mitbewohnerin was abgeben.“ So lautete eine Anfrage, die beim Lieferdienst Wolt in München einging. Ob besagte Mitbewohnerin das Essen nicht doch im Flur gerochen hat und wie es jetzt um den WG-Frieden steht, sei mal dahingestellt.

Die Zulieferung bereitete allerdings auch in einer weiteren Bestellung Probleme: „Um zu mir zu kommen, musst du den Drachen (Nachbars Katze) besiegen und 1 Rätsel lösen (Klingel kaputt). Du schaffst das!“ Bleibt zu hoffen, dass dem auch so war.

Lieblingsessen der Münchner: Fast Food ist Spitzenreiter

Wie es sich um das Essensvorlieben der Müncher verhält, mutet hingegen harmloser an. Laut einer Auswertung des Bestellverhaltens der letzten zwölf Monate von Wolt bestellten gleich sechs Stadtbezirke am häufigsten Burger: Altstadt-Lehel, Maxvorstadt, Schwabing-Freimann, Schwanthalerhöhe, Au-Haidhausen und Neuhausen-Nymphenburg. Die Einwohner von Laim und Bogenhausen bevorzugen hingegen deutsche Küche. In der Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt isst man am liebsten Italienisch und in Schwabing-West Türkisch.

Münchens geizigste Stadtteile: Ausgerechnet zwei Bezirke geben wenig Trinkgeld

Wo für eine Lieferung am meisten Trinkgeld herumspringt, hat Wolt mittels einer Umfrage unter allen seinen Kurieren in München herausgefunden. Auch wenn es sich dabei nur um Schätzungen handelt, welcher Stadtteil das höchste und welcher das niedrigste Trinkgeld vergibt, nahmen immerhin 297 von 400 Kurieren teil. Laut dieser Umfrage vergeben Bewohner der Stadtteile Ludwigsvorstadt/Isarvorstadt, Au-Haidhausen und Maxvorstadt am großzügigsten Trinkgeld.

Am geizigsten hingegen verhalten sich demnach ausgerechnet zwei der Bezirke mit den teuersten Mietpreisen Münchens: An erster Stelle Bogenhausen, an dritter Stelle Altstadt-Lehel. Den zweiten Platz, wenn es um das wenigste Trinkgeld geht, belegt Laim. Ob es daran liegt, dass die Einwohner nach ihrer Mietzahlung in Rekordhöhe kaum noch Geld übrig haben, bleibt fragwürdig.

