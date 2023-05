Die Geheimnisse des Münchner Wassers

Von: Isabel Winklbauer

Das Wasser in unserer Stadt hat beste Qualität. © dpa/Christin Klose

Der Sommer kündigt sich langsam an. Für viele Regionen Deutschlands ist das kein Grund für eitel Sonnenschein: Es drohen Hitze, Dürre und Wassermangel! In München schaut‘s besser aus. Laut Experten gibt es hier eines der besten Trinkwasser überhaupt. Es ist sauber. Es gibt viel davon. Und es ist dank unserer Voralpenlage leicht zu gewinnen.

Das Quellwasser aus dem Voralpenland fließt dank des natürlichen Gefälles „sozusagen freiwillig nach München hinunter“, erklärt Brigitte Helmreich, Chemikerin und Professorin für Siedlungswasserwirtschaft an der TU München. „Deshalb verwenden wir hier das Wasser aus dem Mangfall- und Loisachtal, das ist günstiger, als wenn wir unser Münchner Grundwasser anbohren und hochpumpen müssten.“ Da die Natur den Transport also schenkt, fließen um die 2800 Liter pro Sekunde von der Gewinnungsanlage am Taubenberg an der Mangfall in die Landeshauptstadt, was rund drei Viertel der städtischen Wasserversorgung ausmacht. Der Rest kommt aus dem Loisachtal und, bei Bedarf, aus fünf Gewinnungswerken in der Schotter-Ebene. Aus drei großen Behältern im Forstenrieder Park, in Kreuzpullach und in Deisenhofen wird es in die unterschiedlich hoch gelegenen Stadtteile geleitet.

Seine Qualität ist das zweite große Plus des Münchner Trinkwassers. Das Geheimnis: In den Schutzgebieten rund um die Gewinnungsstellen wird ökologischer Landbau betrieben. „Die Stadtwerke unterstützen die dortigen Bauern“, sagt Helmreich, „denn dank Ökolandbau gelangen keine Nitrate und Pestizide ins Grundwasser“. Eisen und Arsen, wie es in anderen bayerischen Kommunen vorkommt, gibt es im Grundwasser aus dem Mangfall- und Loisachtal auch nicht. Das spart die Aufbereitung. Ein Wehrmutstropfen ist der Kalk. Für die Münchner heißt es: Essigreiniger kaufen, was das Zeug hält. „Der Kalk stammt aus den Gesteinsschichten, die das Wasser in den Alpen durchläuft“, so Helmreich. „Das ist lästig, aber unschädlich.“ So gut wie die Münchner hat es der Rest Bayerns nicht. „In Schweinfurt oder Würzburg kann man schon von semi-ariden Zonen sprechen“, so die Expertin. Die Landwirte hätten teils Probleme, die Felder zu bewässern. München hingegen hat viel Grundwasser. Die Wolken machen Stopp am Alpenkamm, ihr Niederschlag fließt in die Schotterebene. Doch das könnte sich ändern. „Wenn es eines Tages in den Alpen nicht mehr schneit, kommt womöglich auch nach München kein Wasser mehr. Am Gardasee ist es so ähnlich schon geschehen.“



Brigitte Helmreich von der TU München. © Andreas Heddergott

Daniela Schmid, die beim Tollwood-Festival das Projekt „Lebensraum Wasser“ leitet (s. Kasten), beobachtet bereits Symptome dieser Entwicklung. „Es gibt immer mehr extreme Wetterereignisse“, sagt sie. „Die letzten zwölf Sommer waren die wärmsten seit je her. Der Isarpegel sinkt, der Grundwasserspiegel ist in 20 Jahren 20 Meter tiefer gesunken. Der Hachinger Bach hatte im März viel zu wenig Wasser. Das alles gleichen die letzten Regenwochen nicht aus.“



Die Lösung ist das Prinzip Schwammstadt, das der Stadtrat letztes Jahr beschlossen hat. Schmid erklärt: „Wir müssen wieder mehr Flächen schaffen, in denen das Wasser versickert. Nur so können der Boden und die Pflanzen wieder mehr Regenwasser speichern.“ Gleichzeitig würden die Bäume und Sträucher mehr verdunsten. Was nicht nur den Menschen guttäte, die gesundheitlich durch die Hitze leiden. „Auch der Lebensraum für Insekten und Kleinstlebewesen bleibt erhalten, wenn der natürliche Wasserkreislauf in der Stadt abläuft wie in der Natur.“ Zudem sinke bei Starkregen die Überflutungsgefahr, denn die Kanalisation allein kann Wolkenbrüche nicht ableiten.



Tollwood-Projektleiterin Daniela Schmid an der Isar. © Marcus Schlaf

Die Maßnahmen der Schwammstadt sind vor allem Entsiegelung, der Erhalt von Grünflächen und das Pflanzen von Feuchtbiotopen. Auch Grüne Dächer oder Sickergruben am Straßenrand sind gute Methoden. Doch das dauert. „Theoretisch müsste man täglich Flächen entsiegeln und bepflanzen“, sagt Schmid. Zudem müssten alle Bauanträge auf ihre Schwammstadt-Eigenschaften geprüft werden, denn „die ständigen Ausnahmen sind ein Problem.“