Özdemir schimpft in München über Söder: „Dreimal am Tag drei verschiedene Meinungen“

Von: Lea Warmedinger

Teilen

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) schimpft im Truderinger Festzelt über Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder. © Andreas Gregor

Im Truderinger Festzelt haben sich die Münchner Grünen zum politischen Auftakt versammelt. Gemeinsam mit Landwirtschaftsminister Cem Özdemir schimpften sie über die CSU und Markus Söder.

München – Zum politischen Auftakt der 50. Truderinger Festwoche trafen sich Münchens Grüne am Sonntagabend und ließen sich dort über die CSU aus. Wie die Grünen in einer Pressemitteilung berichten, war auch Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, mit dabei. Der übte vor allem Kritik an Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.

Cem Özdemir im Truderinger Festzelt: „Söder hat drei Mal am Tag drei verschiedene Meinungen“

Cem Özdemir nannte in seiner Rede im Truderinger Festzelt Bundeswirtschaftsminister Habeck als den Grund für das gute Überstehen des Winters und verglich den Vizekanzler mit Ministerpräsident Söder. „Während Markus Söder über den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken philosophiert, arbeiten wir an der Energiezukunft“, sagte der Grünen-Politiker laut Pressemitteilung. „Der hat drei Mal am Tag drei verschiedene Meinungen.“

Özdemir ließ demnach auch seinem Unmut über die Florida-Reise der CSU-Politiker freien Lauf. Der Besuch von Scheuer, Bär und Hahn bei Gouverneur Ron DeSantis erntete kürzlich viel Kritik. „Ich weiß nicht, was die CSU immer so toll findet an Menschen, die anderen vorschreiben wollen, wie sie zu leben haben“, sagte der Bundeslandwirtschaftsminister. „Kuschelt nicht mehr mit Autokraten.“

Auch Münchens Zweite Bürgermeisterin Habenschaden wettert gegen Söder: „Grenzt Menschen aus“

Katharina Schulze und Ludwig Hartmann, die beiden Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Landtag, schlossen sich dem an. „Wir erleben gerade das letzte Aufbäumen des alten Denkens der CSU, das im fossilen Zeitalter verhaftet bleibt“, so Hartmann. Es müsse bei Klimaschutz und Energiewende Tempo gemacht werden – „endlich auch hier in Bayern“.



„Söder spricht gerne von leben und leben lassen, aber in Wirklichkeit grenzt er alle Menschen aus, die nicht dem CSU-Weltbild entsprechen“, wetterte auch Münchens Zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden.

„Ob das Veganer sind, Transsexuelle oder Klimaaktivisten. Und nun soll auch noch eine Drag-Lesung gecancelt werden“. Damit verwies die Grünen-Politikerin auf die aktuelle Diskussion um eine Drag-Lesung in der Bogenhauser Stadtbibliothek, die Auswirkungen auf die CSD-Parade haben könnte. Die CSU habe Angst vor Vielfalt und vor einem bunten München, so Habenschaden.