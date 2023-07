Zehn Tage nach Badeunfall: Münchner stirbt im Krankenhaus

Von: Lukas Schierlinger

Traurige Nachrichten der Münchner Polizei: Ein Mann hat einen Badeunfall am Riemer See trotz des beherzten Eingriffs von Zeugen nicht überlebt.

München – Passanten hatten geistesgegenwärtig reagiert, als ihnen ein schwimmender Schuh im Wasser aufgefallen war. Beherzt zogen sie einen 72-jährigen Mann aus dem Riemer See und begannen, ihn zu reanimieren. Das war am Montag vor zwei Wochen (17. Juli). Zehn Tage später ist der Münchner an den Folgen des Badeunfalls gestorben.

Badeunfall im Riemer See: Mann stirbt an den Folgen

Über die traurige Nachricht hat die Münchner Polizei in ihrem Pressebericht vom 31. Juli informiert. „Nach erfolgreicher Reanimation“ sei der 72-Jährige zunächst in eine Klinik gebracht worden. Dort hat er sich nicht mehr erholt. Zwei Frauen und zwei Männer hatten den leblosen Körper des Mannes aus dem Riemer See gezogen und unverzüglich Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet. Notarzt, Rettungswagen und Feuerwehr waren wenig später an der Badestelle eingetroffen.

Seinerzeit hatten die Einsatzkräfte einen Hinweis an die Bevölkerung nochmals wiederholt: „Haben Sie keine Angst und zögern Sie nicht. Bitte denken Sie alle daran, Erste Hilfe rettet Leben. Sie können nichts falsch machen, außer Sie machen gar nichts.“ Auch an der Isar waren Einsatzkräfte im Jahr 2023 bereits gefordert.

Immer wieder Badetote in München

Immer wieder verunglücken Menschen beim Baden im Riemer See tödlich. In Bezug auf das anlässlich der Bundesgartenschau im Jahr 2005 angelegte Gewässer war bereits vor mehreren Jahren diskutiert worden: Hat der Riemer See gefährliche Planungsfehler? Stein des Anstoßes war seinerzeit die Positionierung der Wasserwacht-Station.

