Nach brutalem Angriff in München: Polizei fahndet mit Fotos nach unbekannter Zeugin

Teilen

Die Münchner Polizei sucht nach einer Gewalttat in Riem nach dieser unbekannten Zeugin © Polizei München

Sie kann womöglich wichtige Hinweise zu einer brutalen Attacke in München geben. Mit Fotos sucht die Polizei nach einer bislang unbekannten Zeugin.

München - Bereits in den frühen Morgenstunden des 13. Mai war es an der Oberfläche am U-Bahnhof Messestadt-Ost zu einer heftigen körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Im Zuge derer wurde ein 23-jähriger Mann schwer verletzt. Zwei Unbekannte hatten auf ihn eingeschlagen und ihn mit einem spitzen Gegenstand angegriffen. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Mann in München lebensgefährlich verletzt - Foto-Fahndung nach wichtiger Zeugin

Das 23-jährige Opfer hatte zuvor eine noch unbekannte Zeugin angesprochen, nach der die Polizei nun mit Fotos fahndet. Die Ermittler beschreiben die Gesuchte wie folgt:

schlanke Statur

auffallend lange, dunkle Haare

Mittelscheitel

dunkle, dünne Augenbrauen

weiße in-ear-Kopfhörer

schwarze Lederjacke

helle Oberbekleidung

dunkle Hose

weiße/helle Turnschuhe

schwarzer Mund-Nase-Schutz

Wer kennt die junge Frau mit den „auffallend, langen“ Haaren? © Polizei München

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 089/2910-0 oder auf jeder Münchner Diensstelle entgegen.