Sofateil fliegt in München auf Streifenwagen – Polizist verletzt

Von: Tanja Kipke

Das Möbelstück beschädigte die Frontscheibe des Autos, eine Polizistin wurde durch die Glassplitter verletzt. (Symbolbild) © Imago-Images

Wer hat ein Sofateil auf die Polizei geworfen? Ein ziviler Streifenwagen wurde von dem Möbelstück in Riem getroffen.

München – Ein Teil eines Sofas traf in der Nacht zum Samstag (22. Oktober) einen zivilen Streifenwagen, als dieser in der Helsinkistraße in Riem unterwegs war. Das Möbelstück traf die Frontscheibe des Autos – durch die herumfliegenden Glassplitter wurde ein Beamter leicht verletzt. Die Polizei München ermittelt nach Angaben vom Montag, ob jemand mit Absicht das Sofateil auf den fahrenden Wagen warf.

Wer hat ein Sofateil auf das Auto geworfen? Münchner Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Es handle sich um eine 60 mal 60 Zentimeter große Holzplatte mit Schaumstoff. An dem Auto entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 23 (Gewalt/Jugendkriminalität) aufgenommen und dauern an. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise:

„Wer hat in der Nacht von Freitag, 21.10.2022, auf Samstag, 22.10.2022, bis ca. 03.45 Uhr im Bereich der Helsinkistraße und Stockholmstraße (Riem) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?“

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Bei dem Vorfall handele es sich um einen „gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr“. (tkip)

