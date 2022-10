Stresstest bei der Mega-Messe in Riem: Ausnahmezustand im ÖPNV und auf den Straßen erwartet

Von: Carmen Ick-Dietl

Teilen

Ein Foto von 2019 zeigt hunderte Besucher der Bauma, die auf den Einlass in die Messehallen warten. © Sina Schuldt/dpa

Ausnahmezustand ab Montag in Riem: Sieben Tage lang findet dort die „bauma“, die weltgrößte Messe für Baumaschinen, statt. Das bedeutet Stress im öffentlichen Nahverkehr und auf den Straßen.

München - Etwa eine halbe Million Besucher werden zur „bauma“ Messe in Riem erwartet. Hinzu kommen noch mal rund 3.200 Aussteller mit ihren Mitarbeitern. Die MVG weitet für die mehreren Hunderttausend zusätzlichen Fahrgäste von und zur Messe das Angebot auf der U2 aus. Zwischen Hauptbahnhof und Messestadt-Ost in München verkehren die Züge an allen Messetagen tagsüber mindestens im Fünf-Minuten-Takt, in den Hauptverkehrszeiten teilweise alle drei Minuten.

Ausnahmezustand in Riem wegen „bauma“: U8 und U7 werden umgeleitet

Neben Zusatzzügen werden die U8 und zeitweise auch die U7 zur Messe umgeleitet. Die Bahn verlängert die S1 bis Riem zur Verstärkung der S2. Es wird viel zusätzliches Service- und Sicherheitspersonal an den Bahnhöfen eingesetzt. Eine eigene Techniktruppe soll vor Ort etwaige Störungen so rasch wie möglich beheben. Zuletzt stürzte ein Jugendlicher in München aufs Gleis, als eine S-Bahn in den Bahnhof einfuhr. Ein mutiger Zeuge griff ein.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Trotzdem warnt die MVG vor größeren Kapazitätsengpässen und Wartezeiten, vor allem morgens zwischen 8 und 10 Uhr. Dann könne es auch kurzfristige Sperrungen einzelner Bahnhöfe geben, um Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten – besonders am U-Bahnhof Sendlinger Tor, dessen Kapazität durch die derzeitige Baustelle ohnehin eingeschränkt ist. Der Tipp der MVG: Möglichst nicht vor 9.30 Uhr zu Messe aufbrechen.

„bauma“ in München: Messe sorgt auch für volle Straßen rund um München

Auch auf den Straßen wird’s voll. Tausende von Besuchern reisen per Pkw, Reisebus und Wohnmobil an. Deshalb gibt es zwölf Parkplätze für insgesamt 17.800 Autos. Die größten Flächen liegen am Mitterfeld, auf dem Aschheimer Feld und in Feldkirchen. Dazu kommen knapp 850 Bus- und 500 Wohnmobil-Standplätze. Von den Busparkplätzen wurden drei temporäre Fußgängerbrücken über die Autobahn aufgebaut.

Ein Parkleitsystem unter Regie der Verkehrszentrale der Messe weist den Fahrern bereits auf den Autobahnen den Weg. Zudem gibt es einen Busshuttle, der alle 15 Minuten zwischen Messe und Flughafen pendelt. Personal sichert die Zufahrten ins Messestadt-Wohngebiet ab.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.