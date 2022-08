Nächstes München-Spektakel: Aktuelle Infos zur Robbie-Williams-Show - Überraschungsgast gefordert

Von: Lukas Schierlinger

Robbie Williams (hier bei einem Konzert in London) will die Münchner Fans begeistern. © IMAGO/Kieran McManus/Shutterstock

Robbie Williams spielt am Samstag eine Mega-Show in München. Hält das Wetter und gibt‘s noch Tickets? Alle Vorab-Infos zum Konzert.

München - Das nächste Spektakel auf dem Messegelände bahnt sich an. Am Samstag (27. August) will der britische Sänger Robbie Williams das Münchner Publikum zum Kochen bringen. Nur wenige Tage, nachdem Schlagerqueen Helene Fischer vor 130.000 Fans aufgetreten war (hier gibt‘s die tz.de-Konzertkritik zum Nachlesen).

Nicht weniger gigantisch soll die große Robbie-Show ausfallen. „Seine Live-Performances sind legendär“, wirbt der Veranstalter im Vorfeld. Um 20 Uhr betritt der ehemalige Take-That-Sänger die Bühne in Riem, Einlassbeginn ist bereits um 12 Uhr - satte acht Stunden früher.

Robbie-Williams-Konzert in München: Noch sind Tickets erhältlich

„Wir möchten darauf hinweisen, dass es bei der Anreise zu längeren Wartezeiten kommen kann“, informiert der Veranstalter auf seiner Homepage. Dementsprechend wird empfohlen, das Veranstaltungsgelände bereits frühzeitig anzusteuern. Die Konzert-Location ist sowohl per S-Bahn (S2 bis zum Bahnhof Riem) als auch per U-Bahn (U2 bis Messestadt West oder Messestadt Ost) zu erreichen. Parkplätze für Autofahrer befinden sich, wie der Veranstalter gesteht, „ein wenig außerhalb“. Eine explizite Übersicht finden Sie auf der Homepage zum Event.

Für drei Konzerte von Helene Fischer, Andreas Gabalier und Robbie Williams hat Klaus Leutgeb auf der Messe München eine Bühne bauen lassen, wie sie noch nie in Deutschland stand. © Imago/Smith

Gibt es noch Karten? Am Dienstag (23. August) waren auf der Homepage des Anbieters eventim noch Tickets verschiedener Kategorien erhältlich. Die VIP-Version hatte beim Helene-Fischer-Konzert zuletzt für einigen Ärger gesorgt. Für den Konzerttag ist an den Eingängen Ost, West und Nord zudem eine Abendkasse geplant - allerdings nur, solange der Vorrat reicht.

Gewitter bei Robbie-Williams-Konzert? „Evakuierungsablauf“ steht

Was passiert, wenn des am Abend des Robbie-Williams-Konzerts gewittert? Regen allein sei noch kein Grund für eine Verschiebung oder Absage, stellt der Veranstalter klar. Für den Fall eines Unwetters gibt es „natürlich einen Evakuierungsablauf, in welchem ihr in festen Gebäuden in Sicherheit gebracht werdet.“ Noch vor Beginn der Helene-Fischer-Show am vergangenen Samstag war genau dieses Szenario eingetreten. Fans waren aufgrund der Wetter-Kapriolen in Hallen auf dem Messegelände gebracht worden.

Was vielen Robbie-Jüngern nicht gefallen dürfte: Bereits jetzt prognostiziert Wetterportale ein hohes Gewitterrisiko für den Konzert-Samstag. Und: Regenschirme sind auf dem Gelände - wie schon bei Schlager-Queen Fischer - nicht erlaubt.

Robbie Williams und Helene Fischer gemeinsam auf der Bühne? Sie kennen sich seit Jahren

Spektakulär: Im Herbst 2021 hatte Williams Helene Fischer indirekt zu einem gemeinsamen Auftritt auf dem Messegelände aufgefordert. „Es würde mich freuen, wenn Helene nach ihrer Show in der Woche darauf bei meinem Konzert vorbeischaut. Vielleicht können wir ein Duett performen“, gab der Barde gegenüber Bild zu Protokoll.

Die beiden Musikstars kennen sich seit Jahren und können bereits auf gemeinsame Bühnenauftritte zurückblicken. Im Jahr 2019 nahmen sie gemeinsam den Weihnachtssong „Santa Baby“ auf. Konkrete Anzeichen für eine Wiedervereinigung am Samstag gibt es bislang aber nicht.