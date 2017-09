Vandalen schlagen wieder zu: 69 Autos und Häuser beschmiert

Erneut haben in München Vandalen mit vermutlich linkem Hintergrund dutzende Autos und Häuser verschmiert. Die Schmierer waren in zwei Vierteln aktiv.

München - In der Nacht zum Freitag war es im Osten Münchens so weit: Nachdem Vandalen vor knapp zwei Wochen in Fürstenried/Forstenried mehr als 80 Autos und Häuser mit Sprüchen aus dem linken Spektrum „verzierten“, agierten die Täter diesmal vor allem in Trudering und Am Moosfeld.

Dort beschmierten sie laut Polizei München insgesamt 69 Pkw, Zaunsäulen, Aschentonnehäuser und Garagenwände und -tore mit ähnlichen Parolen wie schon beim letzten Mal. Darunter waren Texte wie „TOD ALLEN YUPPIES“, „TJA“ oder „BURN“ zu lesen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei vermutet aufgrund der Ähnlichkeit der Nachrichten, dass es sich um die selben Täter handelt.

Zeugenaufruf

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat K 43, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die besten und wichtigsten Geschichten aus diesem Teil Münchens posten wir auch auf der Facebookseite „Mein Trudering/Riem“.

mm