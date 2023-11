Trümmerfeld auf Kreuzung: Zwei Schwerverletzte bei Crash in Fröttmaning – Rettungsdienst im Großeinsatz

Von: Elisa Buhrke

Auf einer Kreuzung in Fröttmaning hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Ein Hyundai und ein Mercedes krachten ineinander. Drei Männer wurden dabei verletzt, zwei von ihnen schwer.

München - Ein schwerer Verkehrsunfall hat am späten Freitagnachmittag (24. November) die Freisinger Landstraße in München in ein Trümmerfeld verwandelt. Bei dem Unfall waren drei Männer beteiligt, von denen zwei schwer und einer leicht verletzt wurden.

Crash auf Kreuzung in Fröttmaning: Hyundai und Mercedes kollidieren

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Feuerwehr München im Kreuzungsbereich der Freisinger Landstraße und des Wagrainwegs. Ein 41-jähriger Mann war mit seinem Mercedes stadtauswärts unterwegs, als er mit einem entgegenkommenden Hyundai-SUV mit Anhänger zusammenstieß. Der Anhänger, beladen mit Holzscheiten, wurde vom Zugfahrzeug getrennt und der Hyundai in ein angrenzendes Feld geschleudert. Der Mercedes landete auf einer Leitplanke.

Bei einem Crash auf einer Kreuzung in Fröttmaning wurden drei Männer verletzt. © Berufsfeuerwehr München

Eine dritte Beteiligte, eine Kia-Fahrerin, konnte ihr Fahrzeug rechtzeitig zum Stehen bringen, dieses wurde jedoch von umherfliegenden Trümmerteilen und Holzscheiten an der Windschutzscheibe getroffen. Die Frau blieb unverletzt.

Zwei Männer in München schwer verletzt – Autos mit Totalschaden

Während der 58-jährige SUV-Fahrer nur leichte Verletzungen erlitt, wurden der Mercedes-Fahrer und der 32-jährige Beifahrer im Hyundai schwer verletzt. Beide wurden daher in den Schockraum einer Münchner Klinik gebracht. Zuvor musste der 32-Jährige noch mit einem hydraulischen Rettungssatz aus dem Wrack befreit werden.

Die Freisinger Landstraße war für mehrere Stunden gesperrt, während die Einsatzkräfte die Unfallstelle für die Ermittlungsarbeit der Polizei ausleuchteten und die Trümmer beseitigten. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der Schaden am Kia konnte nicht beziffert werden.

Bei diesem einen Unfall sollte es am Wochenende nicht bleiben: Im Zuge des Wintereinbruchs kam es auf den Autobahnen in Oberbayern zu zahlreichen Vorfällen. Etliche Fahrer verloren die Kontrolle über ihren Wagen.

