„In Sachen Effizienz neue Maßstäbe“: Münchner Studenten stellen Elektroauto vor, das nur 65 Kilo wiegt

Von: Felix Herz

Studenten der TU München präsentierten ihr Auto, das am globalen „Shell Eco Marathon“ teilnehmen soll. Dort wird das energieeffizienteste Fahrzeug der Welt gekürt. © Peter Kneffel/dpa

Mit großen Ambitionen stellten Studenten der TU ihr neues Elektroauto vor. Es wiegt nur 65 Kilogramm und soll Maßstäbe in Sachen Effizienz setzen.

München – Die Studentengruppe TUfast Eco hat ihr neuestes Elektroauto vorgestellt. Ziel ist es, an die Erfolge der letzten Jahre anzuknüpfen und erfolgreich beim „Shell Eco Marathon“ abzuschneiden, wo sich Studentengruppen aus ganz Europa messen. Dafür wurde ihr E-Auto im Vergleich zum Vorjahr, wo man bei selbigem Event Zweiter wurde, in vielerlei Hinsicht optimiert.

TU-Studentengruppe beim „Shell Eco Marathon“ – mit neuem Elektroauto

Mit viel Stolz und politischer Prominenz stellte die Studentengruppe TUfast Eco ihr neues Elektroauto vor. Es heißt Muc023 und soll beim „Shell Eco Marathon“ für Begeisterung sorgen. Das Event findet auf mehreren Kontinenten weltweit statt, das TUfast Eco-Team tritt in Europa an. Gekürt wird das energieeffizienteste Elektroauto „in der Kategorie Urban Concept, bei der die Autos auch eine gewisse Nähe zu anwendbaren Pkw aufweisen müssen und keinen reinen Prototypen-Status haben“, heißt es in der Pressemitteilung der Studenten.

Dabei will man auf den Erfolgen des vergangenen Jahres aufbauen: 2022 holte man sich in der Gesamtwertung den zweiten Platz, in „diversen Unterkategorien wurde TUfast Eco Erster“. Dafür optimierten das Team sein Elektroauto, es wurde leichter, die Elektronik effizienter und die Aerodynamik verbessert. „Die Summe an Verbesserungen ergibt ein beeindruckendes Ergebnis, das sich hoffentlich auch in den Ergebnissen bei den anstehenden Challenges widerspiegelt“, erklärt Gleb Lialine, Team-Manager des TUfast Eco Teams in der Pressemitteilung.

Politische Prominenz bei Vorstellung des neuen TU-Elektroautos

Laut Pressemitteilung soll Muc023 „in Sachen Effizienz neue Maßstäbe“ setzen. Mit entsprechender Aufmerksamkeit wurde das Elektroauto daher auch präsentiert. Bei der Vorstellung waren unter anderem der bayerische Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU), Münchens zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) und der Präsident der Technischen Universität München, Prof. Thomas Hofmann, anwesend.

„Die Studentinnen und Studenten machen den besonderen TUM-Spirit aus. Wir alle sind unglaublich stolz auf das fantastische Engagement und die vielen erfolgreichen Teams an der TUM“, lobte Blume. Hofmann sprach stolz von „Spitzeninnovationen“ an der TU München. Der „Shell Eco Marathon“ findet im Mai statt. Vielleicht mit TUfast Eco als Sieger? (fhz)

