Grünen-Stadtrat Bickelbacher kann sich das Projekt vorstellen

Tunnel Englischer Garten in München: FDP und Bayernpartei werfen SPD Doppelmoral vor - „Kritik an Hin und Her“

Von: Sascha Karowski

Die Bildkombo zeigt links ein Foto des „Mittleren Rings“, einer vierspurigen Straße, die bisher im Norden von München (Bayern) den Englischen Garten durchquert. Rechts ist die Computergrafik eines Münchner Architektenbüros zu sehen, auf der die Straße in einem Tunnel verläuft. © Grub-Lejeune

FDP und Bayernpartei im Stadtrat kritisieren die Äußerungen von SPD-Chef Christian Köning hinsichtlich des Tunnels Englischer Garten. Köning lehnt das Projekt ab. FDP und Bayernpartei sprechen von Doppelmoral.

München - Die Äußerungen des neuen SPD-Parteichefs Christian Köning stoßen im Münchner Stadtrat auf Kritik. FDP und Bayernpartei werfen den Genossen Doppelmoral vor. Köning hatte sich in einem Fernsehinterview gegen das Tunnel-Projekt im Englischen Garten ausgesprochen. Er habe kein Verständnis für das Vorhaben, das mehrere Millionen Euro kosten werde. „Man kann schließlich nicht den Tunnel im Englischen Garten bauen, während man den an der Landshuter Allee ablehnt.“ Sowohl in der SPD-Fraktion als auch bei den Grünen gibt es über das Projekt noch keine finale Entscheidung.

Stadtrat München: FDP und Bayernpartei kritisieren SPD wegen Tunnel Englischer Garten

„Wir kritisieren das Hin und Her der Münchner SPD in der Frage des Tunnelbaus in aller Deutlichkeit“, sagt FDP-Stadtrat Fritz Roth. Von einer Großstadtpartei erwarte er eine klare Richtungsvorgabe und eine Entscheidung für die Realisierung dieses für die Stadt wichtigen Projekts. „Unverständlich sind uns hier auch die Aussagen der Grünen, nach denen es beim Tunnel am Englischen Garten um einen Lückenschluss gehe, weshalb sie in mittragen würden.“

Dies sei zwar zutreffend, gelte dann aber genauso für den Tunnel an der Landshuter Allee, wo Stadtteile wieder zusammengeführt werden sollten, die durch den Mittleren Ring getrennt wurden. „Niemand will hier mehr Kapazitäten für Autofahrer schaffen, es geht viel mehr um Stadtreparatur und -gestaltung. An der Landshuter Allee hat de SPD bereits ihr Wort gebrochen. Sie hat den Bürgern mehr Lärmschutz versprochen, aber nicht geliefert um des Koalitionsfriedens mit den Grünen willen. Wir wollen beide Tunnel und halten sie jeweils für die beste Lösung für unsere schöne Stadt.“



Grünen-Stadtrat Bickelbacher kann sich das Projekt vorstellen

Grünen-Stadtrat Paul Bickelbacher hatte unlängst gesagt, ihm persönlich gefalle das Projekt Tunnel Englischer Garten gut. Aber auch in seiner Fraktion gibt es noch kein abschließendes Ergebnis. Viele kritisieren, dass für den Tunnel zu viele Bäume gefällt werden müssen. Dazu soll es aber noch Gespräche geben.

Ferner haben SPD und Grüne im Koalitionsvertrag festgelegt, den Tunnel Landshuter Allee nicht zu bauen, falls an dieser Stelle geeignete Maßnahmen hinsichtlich des Schutzes vor Schadstoffen und Lärm gefunden werden. Dazu dauern die Prüfungen noch an.