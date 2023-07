Vor 60 Jahren war fast jeder zehnte Münchner Gastarbeiter: Mit welchen Träumen sie am Hauptbahnhof ankamen

Von: Lukas Schierlinger

Etwa 100.000 Gastarbeiter lebten vor 60 Jahren in München. Ein TV-Beitrag zeigt, mit welchen Problemen sie schon bei ihrer Ankunft konfrontiert waren.

München – „Die Aussicht auf Verdienst in einem sagenhaft gesegneten und reichen Land war der einzige Ausweg aus einer bedrückenden Notlage“, heißt es zu Beginn des Beitrags. In seinem Retro-Format zeigt der Bayerische Rundfunk Szenen, die sich im Jahr 1964 am Münchner Hauptbahnhof abspielten. Griechen, Türken und Italiener stehen da noch etwas ratlos am Gleis beisammen. Unwissend, was das Leben in der neuen Heimat mit sich bringen würde.

„Ankunft in Deutschland für die meisten Gastarbeiter am Münchner Hauptbahnhof“

1964 war fast jeder zehnte Münchner ein Gastarbeiter. Etwa 100.000 ausländische Kräfte waren zu jener Zeit in die Isar-Metropole gekommen – mit der Hoffnung auf ein besseres Leben. Insgesamt 175.000 offene Stellen habe es zu jener Zeit in der Bundesrepublik gegeben, heißt es im BR-Beitrag – bei nur 100.000 einheimischen Arbeitslosen. „Die Ankunft in Deutschland vollzieht sich für die meisten Gastarbeiter am Münchner Hauptbahnhof“, erklärt der Sprecher.

Die Organisation der Anwerbesoffensive hatte das Arbeitsamt übernommen. Griechen, Türken und Italiener hatten zumeist schon in ihrem Heimatland einen Vertrag mit einem hiesigen Arbeitgeber geschlossen, in dem Verdienst und zuweilen auch Unterkunft bereits geregelt waren.

Gastarbeiter kamen mit großen Träumen nach München, plagten sich aber mit Heimweh

Am Münchner Hauptbahnhof versorgte die Caritas bis zu 2000 Neuankömmlinge täglich, bevor diese zu ihren Arbeitsstellen im Bundesgebiet weiterreisten. „Hier hatten die ersten schon mit Heimweh zu kämpfen“, erfahren Zuseher des TV-Beitrags. Bei von traditionellen Musikinstrumenten begleitetem Gesang unternahmen Gastarbeiter den gemeinsamen Versuch der Linderung. Noch am Gleis trugen sie sich mit schweren Gedanken: Wie geht es der schwangeren Ehefrau? Wie wird die Weinernte ohne mich laufen, und kommt der kranke Esel wieder auf die Füße?

Die meisten Gastarbeiter kamen am Münchner Hauptbahnhof an. © Screenshot BR

Als „überdurchschnittlich arbeitswillig“ habe man die ausländischen Kräfte in München wahrgenommen. Männer seien mit dem festen Ziel ins „gesegnete Land“ gekommen, Geld für ein größeres Haus in der Heimat oder Investitionen in die Landwirtschaft zu verdienen. Als ein wenig „genussfreudiger“ hätte sich der weibliche Teil der Gastarbeiter gezeigt. Teile des Gehalts seien deutlich bereitwilliger bei Vergnügungsveranstaltungen investiert worden. Jedoch sei es den Frauen durch ihre berufliche Tätigkeit oftmals gelungen, traditionelle und in der Heimat vorgelebte Rollenbilder zu überwinden.

Nicht alles war rosig im neuen Leben der Gastarbeiter. Auch davon erzählt der knapp 14-minütige Beitrag. Oftmals lebten die ausländischen Arbeiter isoliert von ihren deutschen Kollegen, und auch ein vielleicht unerwartetes Problem kam auf: zu viel Freizeit.

TV-Beitrag über das Leben der Gastarbeiter in München: Hoffnungen und Probleme

