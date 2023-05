„Gar nichts ändert sich“: Münchnerin spricht über Millionen-Gewinn – und schwärmt von Jörg Pilawa

Von: Tanja Kipke

Glückspate Jörg Pilawa erklärt den Kandidaten des SKL Millionen-Events die erste Spielrunde. © GKL_Willi Weber

Birgitta K. kehrt als Millionärin vom SKL Millionen-Event zurück. Was sie mit dem Geld vorhat und wie es ihr nach dem Sieg erging, verrät die Münchnerin im Gespräch mit unserer Redaktion.

München – Birgitta K. strahlt übers ganze Gesicht, neben ihr lächelt Glückspate Jörg Pilawa in die Kamera. In den Händen hält sie einen Scheck über eine Million Euro. Genau dieses Foto schickte die Rentnerin ihrem Sohn, direkt nach ihrem Sieg beim SKL Millionen-Event. Doch der wollte ihr partout nicht glauben. „Er dachte, jeder Kandidat darf das Schild mal in die Hand nehmen“, erzählt die frisch gebackene Millionärin im Gespräch mit unserer Redaktion und lacht. Erst nach einem Anruf habe er sich vom Gewinn seiner Mutter überzeugen lassen.

Münchnerin gewinnt eine Million Euro – es ist nicht ihr erster Gewinn

Verdaut habe die 70-Jährige aus München ihren Gewinn auch über zwei Wochen nach dem Event noch nicht. „Des macht emotional schon was mit einem“, gibt sie zu. Birgitta K. war eine von 20 Personen, die unter den SKL-Abonnenten ausgelost wurden, um an einer Sonderziehung in Berchtesgaden am 21. April teilzunehmen.

Einer der Spieler kehrt immer vom SKL-Event als Millionär zurück, in diesem Halbjahr war Birgitta K. die Glückliche. Seit rund 20 Jahren spielt sie bei der Süddeutschen Klassenlotterie mit. „Ich hab das Abo seither nie gekündigt“. Es ist nicht das erste Mal, dass sie gewann. Vor rund 15 Jahren konnte sie sich bereits über 10.000 Euro freuen.

Beim SKL Millionen-Event: „Jörg Pilawa ist ein wahnsinnig sympathischer Mensch“

Freudig blickt sie auf die spannenden Stunden des Event-Tages zurück: „Ich hab nicht damit gerechnet, dass ich in die Endrunde komme“. Sie sei sehr aufgeregt gewesen, als sie im Finale vorne stand. Nach drei Glücksspielen – die sich durch reinen Zufall entschieden – stand die Münchnerin mit einem weiteren Kandidaten als einzige in der letzten Runde. Jörg Pilawa, Markenbotschafter der SKL, setzte die Lostrommel in Bewegung. Die Los-Kugel mit der magischen Zahl sieben brachte Birgitta K. schließlich den Millionen-Gewinn.

Von TV-Moderator Jörg Pilawa spricht die Münchnerin in den höchsten Tönen. Er sei „sehr, sehr nett“ gewesen und habe sich ehrlich für die Gewinner gefreut und den Kandidaten die Nervosität genommen. „Er ist ein wahnsinnig sympathischer Mensch, hat überhaupt keine Star-Allüren“, schwärmt die 70-Jährige. Sie möchte sich nochmal ganz herzlich bedanken.

Neu-Millionärin will nach Santorini fliegen: „Eine Freundin schwärmte davon“

Die Rentnerin hat auch schon eine Vorstellung, wofür sie ihr Geld ausgeben möchte. Eine Reise nach Santorini steht ganz oben auf ihrer Liste. „Meine Freundin hatte wahnsinnig von der Insel geschwärmt, daher wollte ich auch mal hin“. Auch ihre Kinder sollen etwas bekommen, wie viel, das hat sie sich noch nicht überlegt. Spenden wolle sie auf jeden Fall einen Teil an das SOS-Kinderdorf und an den „ASB-Wünschewagen“.

Im Gespräch verrät sie, dass das Geld bereits auf ihrem Konto sei. Ihrer ganzen Familie habe sie bisher von dem Gewinn erzählt. Von einer Sache ist die Rentnerin überzeugt: „An meinem Leben wird sich dadurch überhaupt nichts verändern“. (tkip)

