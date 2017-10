tz.de verlost ein iPad Pro – Das sind die Gewinner

tz.de verloste ein brandneues Apple iPad Pro. Außerdem gab es zwei Amazon-Gutscheine im Wert von 100 und 50 Euro.

Seit dem 19.10. ist der Zeitraum, indem Sie mitmachen konnten, vorbei. Hier sind die Gewinner:

iPad Pro: MunichMacs

Amazon-Gutschein im Wert von 100 Euro: Adeline Sophie Hartmann

Amazon-Gutschein im Wert von 50 Euro: Nemesis108

Amazon Gutschein im Wert von 25 Euro: Alexander Leibold, Ali Ismaili, Christina Kretschmann, Jasmina Groeschel, Micha Bar

Achtung: Wenn Sie gewonnen haben, schreiben Sie uns unbedingt eine E-Mail (siehe unten)!

Das war unser Gewinnspiel

Schreiben Sie uns eine konstruktive Bewertung im App-Store oder Google Play Store.

Fertig! Aber Achtung: Das Gewinnspiel läuft nur bis zum 19.Oktober, 23.59 Uhr.

+ Hier tz-app im Play-Store laden.

So wird der Gewinner ermittelt

Feedback ist uns wichtig! Wir ziehen unter den zehn besten und hilfreichsten Bewertungen nach Ende des Gewinnspiels einen Gewinner - mit etwas Glück gehört das superschnelle Apple iPad Pro mit WLAN schon bald Ihnen. Natürlich legen wir großen Wert auf die Qualität des Feedbacks: Egal ob positive Bewertung oder konstruktive Kritik: Mit einer fundierten Bewertung steigern Sie die Chance, im Los-Topf zu landen, denn: Wir wollen unsere tz-App ständig verbessern – und das erreichen wir nur durch Ihr Feedback.

Wo erfahre ich, ob ich gewonnen habe?

+ Hier tz-app im App-Store laden. Am 27. Oktober geben wir den Gewinner des Apple iPads und der Amazon-Gutscheine auf tz.de und Facebook bekannt. Der oder die Glückliche hat sieben Tage Zeit, um sich bei uns per Email zu melden. Also: Wenn Sie Ihren Nickname (den Sie im App-Store oder Google Play-Store verwenden) lesen, schreiben Sie uns eine kurze Mail an onlineredaktion@tz.de. Sie bekommen von uns einen Code zur Verifizierung – das war's.

Teilnahmebedingungen:

Alle Teilnehmer müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Das Gewinnspiel endet am 19.10.2017. Der Gewinner wird von uns auf Mekur.de, tz.de und der Merkur- sowie tz-Facebookseite bekanntgegeben. Das Gewinnspiel wird nicht von Facebook unterstützt und steht in keiner Verbindung zu Facebook. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass sein Name im Gewinnfall auf Merkur.de, tz.de und auf der Merkur- sowie tz-Facebookseite veröffentlicht wird. Sollten wir innerhalb von sieben Tagen keine Rückmeldung an die E-Mail-Adresse onlineredaktion@tz.de erhalten, verfällt der Gewinn für diese Person und es wird ein neuer Gewinner gezogen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Ergänzend gelten unsere allgemeinen Gewinnspiel-Bedingungen, die Sie hier ausführlich nachlesen können.