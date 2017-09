25 Jahre Munich Models: Eine Münchener Erfolgsgeschichte

Munich Models ist eine Modelagentur für weibliche Models. Vor genau 25 Jahren wurde sie gegründet - und kann auf eine beeindruckende Entwicklung zurückblicken.

Munich Models ist eine international arbeitende Agentur, die nicht nur deutsche Models, sondern auch weltbekannte Größen der Modelbranche vertritt. Mit dem richtigen Talent und der perfekten Ausstrahlung können Frauen jedes Alters dort als Model erfolgreich werden - Jobs und Fotoshootings in der ganzen Welt winken.

Entstehungsgeschichte von Munich Models

Susanne Maushake gründete die Agentur Munich Models im Jahr 1992. Mit Leidenschaft und einem untrüglichem Gespür für die Branche führte sie die Agentur in den letzten Jahren an die Spitze der Agenturen auf dem deutschen Markt.

Selbständig hat sich Maushake mit der Unterstützung von John Casablancas gemacht: Er gilt als Entdecker und Förderer des Topmodels Gisele Bündchen und war bereits selbst auf zahlreichen Laufstegen der Modewelt unterwegs.

Ein Beitrag geteilt von Gisele Bündchen (@gisele) am 15. Sep 2017 um 16:06 Uhr

Germanys Next Topmodel Gewinnerin von 2012 bei Munich Models

Die Gewinnerin von Germanys Next Topmodel aus dem Jahr 2012 Luisa Hartema ist heute auch bei Munich Models unter Vertrag. Erst kürzlich überraschte die schöne Blondine mit ihrem radikalen neuen Look: Sie schnitt sich ihre Haare raspelkurz und färbte sie dunkel. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Ihren neuen Look präsentiert sie stolz auf ihrem Instagram-Profil.

Ein Beitrag geteilt von LUHAR (@luisahartema_) am 15. Sep 2017 um 12:25 Uhr

Munich Models: Model-Vielfalt und bunte Looks

Von Frauen, die sich gerade erst für eine Model-Karriere entschieden haben, über etablierte Models mit umfangreichen Mappen, bis hin zu reiferen Models mit jahrelanger Erfahrung: Bei Munich Models ist die Bandbreite an erfolgreichen Models riesig.

Etablierte Models wie etwa Anja Leuenberger von Munich Models konnten bereits viel Erfahrung sammeln, wurden im Ausland schon platziert und können auf diverse Erfolge auf Laufstegen und in Magazinen zurückblicken. Diese haben sie nicht zuletzt in folgenden Bereichen gesammelt:

High Fashion

Fashion Week

Designer Kampagnen

Foto-Shootings von Star-Fotografen

Erscheinen in Magazinen wie Vogue, Harpers Bazaar oder Elle

Ein Beitrag geteilt von ANJA LEUENBERGER (@anja_leuenberger) am 10. Sep 2017 um 5:25 Uhr

Für reifere Models und solche mit jahrzehntelanger Erfahrung stellt Munich Models ebenfalls die ideale Plattform dar. So gibt es auf der Website einen Bereich für Models "Ü40", also über 40 Jahre. "Best-Ager" werden sie genannt. Auch Frauen in einem höherem Alter sollen durch Munich Models angesprochen und gefördert werden - Ausstrahlung ist alles. So wie bei Model Simone, eine der "Best-Ager", die aus München kommt und bekannt wurde durch ihre Nivea-Kampagne.