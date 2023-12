U5 nach Pasing wird teurer: Stadtrat München hebt Kostenobergrenze um 325 Millionen Euro an

Von: Sascha Karowski

Die Verlängerung der U5 nach Pasing soll nun über eine Milliarde Euro kosten. © Jantz

Die Verlängerung der U5 nach Pasing wird deutlich teurer. Die Kosten belaufen sich nun auf mehr als eine Milliarde Euro.

München - Für den Bau der U5 nach Pasing hat der Bauausschuss am Dienstag (5. Dezember) eine neue Kostenobergrenze eingezogen. Die war ursprünglich bei 988 Millionen Euro gelegen, wird aber nun um 325 Millionen nach oben angehoben.

U5 nach Pasing wird teurer: Laut Baureferat liegt das vor allem an den gestiegenen Baukosten

Laut Baureferat ist dafür vor allem die Baupreisindexentwicklung (+ 17,98 Prozent) verantwortlich. Aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine sei es zudem ab Februar 2022 zu erheblichen Auswirkungen auf die Marktpreise im (bergmännischen) Tunnelbau gekommen.

Der Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert, die Kostensteigerung sei in etwa in der Höhe wie die diskutierte Kahlschlagliste, die viele wichtige Maßnahmen für die Verkehrswende verzögere oder gefährde. Stimme der Stadtrat zu, könne dies nur bedeuten, dass für den ÖPNV doch genug Geld da sei. „Sollte das nicht der Fall sein, muss sich der Stadtrat ernsthaft die Frage gefallen lassen, ob er die Prioritäten richtig setzt“, sagt Münchens Pro-Bahn-Sprecher Andreas Barth. „Denn die Maßnahmen, die bislang durch die Kahlschlagliste gefährdet sind, erzeugen in Summe mehr Nutzen. So haben Trambahnen pro Euro etwa dreimal so viel Nutzen wie eine U-Bahn.“

Grünen-Chefin Mona Fuchs verteidigt Investition: Für die Erschließung neuer Wohngebiete von Bedeutung

Die Fraktionschefin der Grünen, Mona Fuchs, sagte auf Anfrage unserer Redaktion: „Kein Verkehrsmittel eignet sich für längere Strecken besser als die U-Bahn. Deswegen herrscht im Stadtrat große Einigkeit – auch für die Verlängerung der U5 über Pasing bis nach Freiham.“ Gestiegene Baukosten änderten nichts an der hohen Priorität dieses Projekts. „Das ist für die Erschließung der neuen Wohngebiete im München Westen von außerordentlicher Bedeutung.“