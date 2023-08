Sendlinger Tor im Fokus: Neue Beeinträchtigungen für U-Bahn-Fahrgäste, die jüngst mit Eis getröstet wurden

Von: Lukas Schierlinger

„Ohne Bestandserneuerung ist keine Verkehrswende möglich“, sagte Ingo Wortmann – und ließ Eis an U-Bahn-Pendler verteilen. Jetzt gibt‘s bei U3 und U6 wieder Einschränkungen.

Update 31. Juli, 10.46 Uhr: Es war der vermeintliche Durchbruch für Münchner, die die U-Bahn-Linien 3 und 6 häufig nutzen. Nach sieben Wochen der Weichenerneuerung sollten die Einschränkungen endlich beendet sein (siehe Ursprungsmeldung). Mitarbeiter verteilten Eis an gestresste Pendler. Nun gibt die MVG bekannt, dass es aufgrund von Bauarbeiten am Sendlinger Tor erneut zu Beeinträchtigungen kommt. Auf beiden Linien, und bis zum 31. August.

Im Abschnitt zwischen Odeonsplatz und Goetheplatz verkehrt in den nächsten Wochen im 15-Minuten-Takt ein Pendelzug. „Innerhalb der nachfolgenden Zeiträume: Montag bis Donnerstag ab 22.30 Uhr bis 5 Uhr des Folgetages. Samstag ab 21 Uhr.

Sonntag und Feiertags ganztägig bis 5 Uhr des Folgetages.“ Zudem könne es zu Änderungen im Spät- und Frühverkehr kommen, mahnt die MVG.

SEV in München läuft aus: Einschränkungen für Fahrgäste von U3 und U6 bald beendet

Ursprungsmeldung:

München – Pendler dürfen aufatmen: Die Arbeiten zur Erneuerung der Weichen am Sendlinger Tor werden pünktlich beendet. In einer Presseaussendung am Mittwoch (26. Juli) hat die MVG über den Verlauf der Arbeiten informiert. Am kommenden Montag (31. Juli) sollen U3 und U6 wieder auf dem regulären Linienweg verkehren, der Schienenersatzverkehr (SEV) wird dann eingestellt.

Seit 12. Juni laufen die umfangreichen Maßnahmen. „In dieser Zeit haben die Stadtwerke München und die MVG drei Weichen samt Schienen und Schwellen sowie 600 Tonnen Schotter ausgetauscht. Die Vollsperrung war notwendig, um die Arbeiten in den engen Verhältnissen und in möglichst kurzer Zeit im Tunnel umsetzen zu können“, heißt es in der Pressemitteilung. Zudem seien zwei Kilometer Stromschienen erneuert, die Elektrik im Tunnel überarbeitet und die Hintergleisfassade an den Bahnsteigen am U-Bahnhof Goetheplatz saniert worden.

Die Maßnahmen seien unausweichlich gewesen, um die U-Bahn „fit für die Zukunft“ zu machen, gab MVG-Chef Ingo Wortmann zu Protokoll. „Wir begrenzen die Einschränkungen auf ein Minimum und bieten ein Maximum an Ersatzverkehr an. Wir haben den gesamten Zeitraum über die Situation beobachtet und den Personaleinsatz sowie die Disposition der Fahrzeuge immer wieder angepasst, um der Nachfrage noch besser gerecht zu werden.“

MVG-Chef bedankt sich für Geduld der Fahrgäste

Speziellen Dank richtete Wortmann an die an den Arbeiten beteiligten Kräfte, hatte aber auch für die betroffenen Fahrgäste warme Worte parat: „Ich bedanke ich mich für die Geduld und die Bereitschaft, längere Wege in Kauf zu nehmen und hoffe auf Verständnis, dass ohne Bestandserneuerung keine Verkehrswende möglich ist.“

Um sich bei den Fahrgästen ganz explizit erkenntlich zu zeigen, verteilen Mitarbeiter der MVG Eis. Schleckmäuler und gestresste Pendler sollten sich dafür am Freitagnachmittag (28. Juli) ab 14 Uhr am Sendlinger Tor zwischen U-Bahn und Haltestelle der Ersatzbusse bewegen.

