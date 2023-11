Uber-Ranking: Münchner kommen nicht gut weg - auch kürzeste Fahrt spricht Bände

Von: Elisa Buhrke

Die vergesslichsten Uber-Nutzer kommen aus München. Von bemalten Rattenfallen bis zu gefrorenen Enten, die Liste der vergessenen Gegenstände ist skurril.

München/ Berlin - München führt die Liste der vergesslichsten Uber-Nutzer an. Im Vergleich zu den durchgeführten Fahrten wurden im letzten Jahr nirgendwo anders mehr Gegenstände im Auto zurückgelassen. Düsseldorf und Köln belegen den zweiten und dritten Platz. Dies geht aus dem in Berlin veröffentlichten „Uber Atlas“ hervor. Münchner haben im Vergleich zu Düsseldorfern zehn Prozent öfter Gegenstände im Auto liegen gelassen.

Uber-Ranking: Münchner Fahrgäste vergessen Rattenfallen und gefrorene Ente im Auto

Uber-Nutzer vergessen ähnlich wie Fahrgäste in herkömmlichen Taxis häufig Telefone, Geldbörsen und Schlüssel. Es wurden jedoch auch einige ungewöhnliche Gegenstände gefunden. Dazu gehören zwei bemalte Rattenfallen, zwei Eimer Teig, ein Putzeimer mit Mopp und eine gefrorene Ente.

Münchner Fahrgäste haben am häufigsten etwas auf ihrer Uber-Fahrt vergessen. © tz.de Collage: IMAGO / Ralph Peters und IMAGO / Rüdiger Wölk

Aus dem „Uber Atlas“ geht hervor, dass die Fahrten der Uber-Fahrer nicht immer profitabel waren. In drei Fällen war die gefahrene Strecke weniger als 50 Meter. In Oberursel (Taunus) endete die Fahrt bereits nach 41 Metern. In Köln verließ ein Fahrgast das Fahrzeug nach nur 46 Metern. Die kürzeste Fahrt in München war lediglich 48 Meter lang.

Längste Uber-Fahrt nach München: 639 Kilometer vom Flughafen Düsseldorf

Ein Fahrer am Flughafen Berlin Brandenburg „Willy Brandt“ (BER) hatte jedoch Glück. Er fuhr einen Passagier in knapp neun Stunden über eine Strecke von 863 Kilometern zum Flughafen Zürich. Ein weiterer glücklicher Fahrer am Flughafen Düsseldorf fuhr einen Gast 639 Kilometer bis zur bayerischen Hauptstadt München. Diese Fahrt dauerte fünf Stunden und 35 Minuten.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Elisa Buhrke sorgfältig geprüft.

