Ein falscher Klick beim Online-Banking: Rita P. verliert über 2000 Euro – erstatten wird ihr das keiner

Ein verhängnisvoller Klick – und ihr Geld war futsch! Betrüger haben Rita P. beim Online-Banking um viel Geld gebracht. Die 69-Jährige ist fassungslos. Weder weiß sie genau, welchen Fehler sie gemacht hat, noch wird sie ihren Schaden ersetzt bekommen.

München – Am 5. Juli wollte sich die Münchnerin auf der Online-Banking-Seite bei der Hanseatic Bank einloggen – wie viele Male zuvor auch. Doch dieses Mal hätten Alarmglocken bei ihr schrillen müssen. Irgendwie muss sie wohl auf eine gefälschte Internet-Seite geraten sein, die nur so aussah wie die echte der Bank. Das Problem: Auf dieser Seite wurden Ritas Kreditkartendaten verlangt. Nach der Eingabe bekam sie eine TAN auf ihr Handy geschickt – eine Transaktionsnummer, die man für die Abwicklung von Online-Bankgeschäften benötigt.

Allerdings werden solche Nummern bei echten Seiten immer nur im geschützten Bereich des Online-Bankings eingesetzt, sagt Sibylle Miller-Trach, Rechtsreferentin bei der Verbraucherzentrale. Rita P. war das nicht bewusst – und sie zahlte einen bitteren Preis… „Fast unverzüglich, nachdem ich die TAN eingegeben hatte, bekam ich eine E-Mail, dass mein Konto gesperrt wurde“, sagt sie. Sie habe sofort bei der Bank angerufen. Doch die Betrugsabteilung habe sie erst tags drauf erreicht. Sie erfuhr: Von ihrem Konto wurden in der Zwischenzeit über 2000 Euro abgebucht!

Münchnerin macht Bank Vorwürfe - Sprecherin: „umfassend reagiert“

Rita P. wurde Opfer eines Phishing-Angriffs – wie momentan viele Kunden von Online-Banking in Bayern. Phishing bedeutet „Angeln nach Passwörtern“. Darunter versteht man Versuche, über gefälschte Webseiten, E-Mails oder Kurznachrichten an Daten eines Nutzers zu gelangen und ihn abzuzocken. Rita P. hat in der Folge zwar per E-Mail ein Rückerstattungsformular ihrer echten Bank bekommen, mit dem sie etwaige Ansprüche auf Rückerstattung geltend machen sollte. „Aber ich konnte das Formular gar nicht ausfüllen, weil mir Daten gefehlt haben.“

Ein weiterer Tag verstrich. Aus Sicht der Münchnerin wertvolle Zeit, in der die Bank hätte tätig werden können, um Schaden zu verhindern. „Erst am 7. Juli wurden mir die Daten des Betrügers mitgeteilt.“ Rita P. erfuhr jetzt auch den Namen der Bestellfirma – ein Elektrohändler, bei dem der Gauner für 2049,17 Euro Notebooks bestellt und mit ihrem Geld bezahlt hatte. Sie rief bei dem Geschäft an und erfuhr, dass die Ware gerade versandt worden sei. „Hätte die Betrugsabteilung schneller reagiert, hätte man den Schaden vielleicht noch verhindern können.“ Bei der Hanseatic Bank ist man laut einer Sprecherin indes der Auffassung, dass man „umgehend und umfassend reagiert“ habe.

Verbraucherschützer nehmen Banken in die Pflicht – Erstattungsanspruch in manchen Fällen gegeben

Den Antrag auf Rückerstattung hat die Hanseatic Bank abgelehnt. „Bei Zahlungen, die von Bankkunden selbst autorisiert wurden oder deren Autorisierung durch die Weitergabe der notwendigen Daten ermöglicht wurden – zum Beispiel durch die Aktivierung einer Freigabe-App, für die eine 2-Faktor-Authentifizierung des Kunden notwendig ist –, liegt die Verantwortung auf Kundenseite“, sagt die Sprecherin. Heißt: Weil Rita P. sensible Daten auf einer gefälschten Seite selbst eingegeben hat, sei sie selbst schuld.

Das sieht man bei der Verbraucherzentrale anders. „Nicht jedes Hereinfallen auf eine Phishing-Falle bedeutet grobe Fahrlässigkeit seitens des Kunden“, sagt Miller-Trach. Es müsse etwa differenziert werden, welchen Kenntnisstand der Kunde habe und wie offensichtlich die Falle war. Könne man dem Kunden keine „grobe Fahrlässigkeit“ vorwerfen, bleibe es bei seinem Erstattungsanspruch gegenüber der Bank.

„In einigen Fällen ist durchaus ein sogenanntes Organisationsverschulden der Bank denkbar, wenn diese ihre Sicherheitsvorkehrungen nicht effektiv genug gestaltet hat“, meint Miller-Trach. Wie es den Tätern genau gelingen konnte, die Abbuchungen vom Konto vorzunehmen, bleibe in manchen Fällen unklar. So auch im Fall von Rita P. Sie hat Anzeige bei der Polizei erstattet.

