Tornado heute Morgen über München? Das sagt ein Experte

Was ist denn da los? Nach den Sturmwarnungen am Wochenende im Alpenvorland sichteten einige Leser am Montagmorgen einen vermeintlichen Wirbelsturm über München.

München - Am Montagmorgen schickten uns zwei Leser um 8.22 Uhr und 9.33 Uhr unabhängig voneinander Bilder einer Windhose über München. Die Bilder wurden am Hirschgarten und am Ostbahnhof aufgenommen. Wir haben bei Polizei, Feuerwehr und dem Deutschen Wetterdienst (DWD) nachgefragt:

Bereits am Freitag hatte der DWD eine Sturmwarnung für das Oberland herausgegeben. Oberhalb von 1.500 Metern wurden Orkanböen mit Geschwindigkeiten bis zu 160 km/h erwartet. Hat dieser Orkan jetzt auch München erreicht? Weder Polizei noch Feuerwehr in München wussten bei unserer Anfrage etwas von einem Wirbelsturm über München. Bei beiden Stellen gebe es keine Einträge, die auf einen Tornado hinweisen könnten.

Nach den Aussagen von Polizei und Feuerwehr ruhen nun alle Hoffnung auf dem Deutschen Wetterdienst. Kann der Licht ins Wolkendunkel bringen? Wir haben bei Andreas Friedrich, Pressesprecher und Tornadobeauftrager des DWD nachgefragt: „Ich habe mir beide Bilder angeschaut und mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sind darauf sogenannte Fallstreifen zu sehen. Das ist eng gebündelter, starker Niederschlag, der örtlich dann solche Streifen bildet. Das kommt vor allem im Sommer sehr häufig vor.“ Friedrich könne zwar mehr sagen, wenn er ein Video von dem Phänomen sehen würde, aber die ganze Bewölkung auf dem spreche dafür, dass es kein Tornado war. Auch unter den Kollegen des Tornadoexperten sei derzeit kein Wirbelsturm über München diskutiert worden.

+ Die Windhose am Ostbahnhof nahm Michael Steyer auf.

