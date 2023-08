Klima-Kleber starten erste Aktion am Stachus - aufgeheizte Stimmung bei Autofahrern

Von: Nadja Hoffmann, Lucas Sauter Orengo

Teilen

Aktivisten der sogenannten „Letzten Generation“ haben eine Blockade am Stachus begonnen. © privat

In München sind einmal mehr Proteste der sogenannten „Letzten Generation“ angekündigt. Besonders für Autofahrer könnte es am Donnerstagvormittag (24.8.) chaotisch werden.

Die Klima-Bewegung „Letzte Generation“ hat am Donnerstag (24.8) mehrere Blockaden in München angekündigt.

Die Proteste sollen besonders im Innenstadtbereich abgehalten werden.

Dieser Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Update, 8.05 Uhr: Eine erste Aktion findet aktuell am Stachus Ecke Prielmayerstraße statt. Mehrere Menschen haben sich auf die Straße geklebt. Wie eine tz-Reporterin vor Ort berichtet, sollen sich die Personen innerhalb kürzester Zeit auf den Asphalt geklebt und dabei „schon längst festgeklebt“ gerufen haben. Andere haben es nicht rechtzeitig geschafft und werden von der Polizei auf dem Bürgersteig festgehalten.

Für Autofahrer ist der Abschnitt zwischen Altem Botanischen Garten und Prielmayerstraße am Stachus blockiert. Die Polizei ist zahlreich vor Ort. Erste Autofahrer äußern gegenüber der Polizei ihren Unmut über die Blockade. Die Beamten versuchen aktuell, Ruhe in die Lage zu bringen und fordert aufgewühlte Fahrer auf, in ihre Autos zu steigen.

Update, 7.57 Uhr: Noch ist es ruhig in München. Die Polizei München hat dennoch erste Vorbereitungen getroffen, um auf mögliche Blockaden reagieren zu können. So berichten tz-Reporter vor Ort, dass die Beamten mit einem Observationsbus am Stachus stehen. Am Hauptbahnhof steht derzeit eine Hunderschaft der Polizei.

Ein Observationsbus der Polizei steht am Stachus bereit. © privat

Erstmeldung vom 24. August

München - Die Warnung galt seit Tagen, heute wird es ernst für München: Die sogenannte „Letzte Generation“ hat angekündigt, die Landeshauptstadt ab dem heutigen Donnerstag zur Protesthochburg ihrer Bewegung zu machen. Dass der Aktionsbeginn für 8 Uhr festgesetzt ist, sollten alle Autofahrer und vor allem Pendler im Hinterkopf haben: Wem es möglich ist und wer pünktlich sein will, der lässt seinen Wagen lieber daheim.

Klima-Kleber wollen „überall“ in München Blockaden abhalten - Polizei warnt

„Das Polizeipräsidium München rät dazu, möglichst auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen und besonders den Innenstadtbereich mit Kraftfahrzeugen zu meiden.“ Die Polizei kündigt zwar an, bei rechtswidrigen Blockadeaktionen konsequent einzuschreiten. Nur: Die Beamten können nicht überall sein und vermeiden, dass die Aktivisten auf die Straße gehen. Genau das kündigt die Letzte Generation aber an: Sitzblockaden „überall“ in der Stadt. In der Vergangenheit waren von den Protesten die umliegenden Autobahnen und die Ring-Zufahrten betroffen. Sogar in den Hochsicherheitsbereich des Flughafens sind die Klima-Kleber schon eingedrungen.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Was die Stadt ab heute blüht, ist unklar. Angekündigt wurde aber, dass die Proteste über Wochen gehen sollen.