„Er packte mich am Schulterblatt“: Frau schildert, wie sie ins S-Bahn-Gleis gestoßen wurde - Täter überführt

Von: Andreas Thieme

Im Münchner Landgericht wird Khalif I. (27) von Justizwachtmeistern in den Saal geführt. Links seine Verteidigerin Birgit Schwerdt © SIGI JANTZ

Horror am Hauptbahnhof: Eine 64-jährige Münchnerin wurde von einem Passanten gezielt ins Gleisbett geschubst - während die S-Bahn einfuhr. Am Landgericht sagte sie gestern gegen den Täter aus, der wegen versuchten Mordes angeklagt ist.

München - Plötzlich spürte sie diese Hände, sagt Angela T. (64). „Sie packten mich von hinten am Schulterblatt. Ich konnte gar nicht reagieren, schon lag ich im S-Bahn-Gleis.“ Was die Münchner Seniorin gestern kurz und bündig im Gerichtssaal erzählt, hätte ihren Tod bedeuten können: Am 9. Juni 2022 wurde sie von einem Fremden im Hauptbahnhof attackiert. Ein 27-Jähriger soll sie absichtlich ins Gleis gestoßen haben – als eine S-Bahn gerade einfuhr.

Es sind bange Sekunden, die über ihr Leben entschieden: Trotz starker Schmerzen versucht Angela T. im Gleisbett aufzustehen. „An der Schulter, im Gesicht und am Knie hatte ich Wunden von dem Sturz“, erzählt sie vor Gericht. Nur noch 15 Meter entfernt war der einfahrende Zug in diesem Moment – Passanten am Bahngleis versuchten ihn zu warnen, schrien und winkten. Sofort leitete der Zug eine Notbremsung ein. Währenddessen sah Angela T. ihrem Ende entgegen: „Der Zug fuhr auf mich zu, ich versuchte mich unten im Gleis in den Sicherheitsbereich zu retten.“

München: 64-Jährige gezielt ins S-Bahn-Gleis geschubst - Anklage wegen versuchten Mordes

Mit viel Glück geht am Ende alles noch gut aus: Der Zug kommt zum Stehen, Passanten können Angela T. nach oben an den Bahnsteig ziehen. Bis auf Prellungen und Schürfwunden bleibt sie unverletzt – ein Wunder. Gruselig dagegen das Verhalten des Täters, der durch Videoaufnahmen überführt wurde. Nachdem er sich davon überzeugt hatte, dass sein Opfer auf den Schienen lag, lief Khalif I. laut Staatsanwaltschaft „unvermittelt weiter, ohne sich um das Schicksal der Geschädigten zu kümmern.“ Er ist wegen versuchten Mordes angeklagt, kann sich laut seiner Strafverteidigerin Birgit Schwerdt aber „an nichts erinnern“.



Der Hintergrund: Khalif I. leidet an paranoider Schizophrenie. Er lebt seit 2015 in München, hat nie gearbeitet und kann seiner Betreuerin zufolge nicht einmal alleine seinen Ausweis vom Amt abholen. Mehrfach war er bereits stationär in psychiatrischen Krankenhäusern gewesen. Später verweigerte er dann seine Medikamente - so kam es zu der Tat.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.