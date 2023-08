Überraschung im Badezimmerschrank: Münchner Familie findet Siebenschläfer-Babys und deren Mama

Von: Andrea Stinglwagner

Eine Familie aus München fand acht kleine Siebenschläfer und deren Mama in ihrem Badezimmerschrank. Jetzt sind sie in einer Tierstation und suchen Paten.

München - Zahnpasta, Cremes, Handtücher – solche Dinge hat man für gewöhnlich im Badezimmerschrank. Eine Münchner Familie aber hatte: Siebenschläfer! Eine Mama hatte für ihre acht Babys im Regal ein Nest aus Waschlappen gebaut. Wie die Viecherl einen Weg dorthin fanden, ist ein Rätsel. Nun kümmert sich die Münchner Wildtierwaisen Schutzstation um die pelzigen Babys.

Bereits vor drei Wochen, Ende Juli, hatte sich die Münchner Familie an die Feuerwehr gewandt: Hilfe! Da lebt was in unserem Schrank. Die Feuerwehr packte die Tiere vorsichtig in eine Transportbox und brachte sie zu Sabine Gallenberger vom Verein Wildtierwaisen Schutz. „Die Tiere entwickeln sich gut, ihre Mama kümmert sich um ihren Nachwuchs wie eine Löwin“, erzählt die 41-Jährige.

Sabine Gallenberger pflegt die kleinen Siebenschläfer und deren Mama. © Privat

Familie aus München findet Siebenschläfer-Babys bei sich Zuhause: Tierstation sucht Paten

Einen Paten für die brave Mama – sie wurde Danielle genannt – gibt es bereits. Nun sucht die Tierstation noch dringend Paten für die Babys – das würde 250 Euro kosten – und einen Ort zum Auswildern. Am besten einen Mischwald mit Obstbäumen, wo jemand anfangs noch nach dem Rechten schauen könnte.

Acht kleine Siebenschläfer und deren Mama fand eine Münchner Familie in ihrem Badezimmerschrank. © Sabine Gallenberger/Wildtierwaisen-Schutz e.V./dpa

Sabine Gallenberger hat ihr ganzes Leben nach den Wildtieren ausgerichtet. Aktuell versorgt sie zu Hause in Trudering 14 Eichhörnchen, sechs Hasen, fünf Wildkaninchen und sieben weitere Siebenschläfer und bittet um Spenden. Infos dazu gibt’s online unter www.wildtierwaisenschutz.de oder unter der Nummer 0151/41 66 66 88. Unter dieser Nummer sollte man auch anrufen, wenn man Siebenschläfer oder andere Wildtiere in Notsituationen findet. Bitte nicht selbst einfangen und irgendwo aussetzen, warnt die Expertin.

