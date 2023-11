Unfall an Tramgleisen: Frau in München von Kleintransporter überrollt

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Ein Kleintransporter kam in München von der Fahrbahn ab und überrollte eine Fußgängerin. Der Fahrer hatte keinen Führerschein, ein Drogenschnelltest verlief positiv.

München - Am Samstag, den 11. November 2023, ereignete sich gegen 14 Uhr in München ein schwerwiegender Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin (63) schwer verletzt wurde. Das teilte die Münchner Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Fußgängerin in München von VW-Kleintransporter überrollt und verletzt

Der Vorfall ereignete sich in der Kreillerstraße auf Höhe der Hausnummer 21, als der 44 Jahre alte Fahrer eines VW-Kleintransporters nach links von der Fahrbahn abkam und auf einen Mittelstreifen geriet, der die angrenzenden Straßenbahngleise abgrenzte. Zur gleichen Zeit versuchte die 63-jährige Münchnerin zu Fuß die Gleise an derselben Stelle zu überqueren, wobei sie eine vorhandene Querungshilfe nutzte.

Die Fußgängerin wurde von dem Kleintransporter erfasst und überrollt. Die 63-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde umgehend zur stationären Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

Eine Frau wurde bei einem Unfall in München schwer verletzt (Archivbild). © IMAGO / Michael Gstettenbauer

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!

VW-Fahrer verursacht Unfall in München - Drogenschnelltest positiv

„Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Beim 44-Jährigen reagierte ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest positiv. Außerdem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis“, so die Polizei weiter. Die Verkehrspolizei ermittelt. (kam)

Fotostrecke: Erste-Hilfe-Maßnahmen nach einem Unfall – Die To-Dos für Ersthelfer Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.