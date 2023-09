Isar-Pegel in München sinkt nach Dauerregen weiter – Meldestufe 1 unterschritten

Von: Lucas Sauter Orengo

Teilen

Die Isar tritt an der Maximiliansbrücke über das Ufer. © Lucas Sauter Orengo

Der Isar-Pegel hat seinen Höchststand am Mittwoch erreicht. Laut dem HND sinkt er derzeit weiterhin ab.

Der Isar-Pegel sinkt kontinuierlich ab.

Ihren Wasser-Höchststand hatte die Isar am Mittwoch erreicht.

Dieser Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Update, 31. August, 14.37 Uhr: Der Isar-Pegel hat die Meldestufe 1 wieder unterschritten. Damit entwickelt sich der Wasserstand nach dem ergiebigen Dauerregen der vergangenen Tage wie erwartet. Seinen höchsten Stand hatte die Isar im Münchner Stadtgebiet am Mittwoch (31. August) erreicht. Doch Vorsicht ist weiterhin geboten: Noch immer ist der Fluß ein reißender Strom, der teiweise Treibholz mit sich führt.

Update, 31. August, 11.34 Uhr: Entwarnung für München – der Isar-Pegel sinkt weiterhin stark ab. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat er die Meldestufe 2 unterschritten. Demnach befindet sich der Wasserstand der Isar in München derzeit mit 249 Zentimetern nur noch auf der Meldestufe 1, meldet der Hochwassernachrichtendienst Bayern. Laut seiner Prognose wird im Lauf des Tags auch diese Meldestufe unterschritten – die Grenze liegt bei 240 Zentimetern über dem Pegelnullpunkt.

Isar-Pegel in München sinkt – Meldestufe 2 unterschritten

Update, 18.28 Uhr: Nachdem der Isar-Pegel seinen Höhepunkt erreicht hatte, kann der HND Entwarnung geben. Der Pegel sinkt wieder ab und liegt aktuell bei 317 cm. Laut dem Hochwassernachrichtendienst gilt für die Isar weiterhin die Meldestufe zwei. Das bedeutet, dass der Pegel über 300 cm liegt. Der HND geht davon aus, dass der Isar-Pegel in den Morgenstunden des 31. August auf 272 cm sinken soll.

Update, 10.13 Uhr: Das Wasserwirtschaftsamt München informiert: Die gefallenen Niederschläge haben zu deutlichen Reaktionen in den Gewässern geführt. Die weiteren Niederschläge im Zwischeneinzugsgebiet haben die Pegelstände der Isar nochmals zusätzlich ansteigen lassen. Dadurch wurden die Wasserstände höher als prognostiziert. Die Spitze wird bei 320 bis 325 cm liegen. Im Zuge dessen hat das Warnmeldesystem KATWARN erneut ausgelöst.

Update, 30. August, 7.10 Uhr: Der Isar-Pegel hat seinen Höhepunkt erreicht und sinkt mittlerweile wieder ab. Wie der HND meldet, liegt er aktuell bei 308 Zentimetern, zwei weniger als noch am Vorabend. Damit liegt er zwar noch immer über der Meldestufe zwei, dürfte aber nicht mehr weiter ansteigen. Zum Spazieren oder gar Baden ist der Fluss damit freilich noch nicht geeignet - die Isar ist aktuell ein reißender Fluss.

Die Maßnahmen der Stadt gelten ebenfalls noch immer: Aus Sicherheitsgründen hat das Baureferat gestern Abend die Rad- und Fußwege auf der Ostseite der Isar sowie den Floßkanal und damit den Zulauf zur Floßlände gesperrt.

Isar-Pegel in München: Wasserstände höher als prognostiziert – KATWARN erneut ausgelöst

Update, 22.55 Uhr: Stagnation des Pegels: Für mehrere Stunden bewegt sich der Isar-Wasserstand in München mittlerweile auf einem Niveau von 310 Zentimetern. Das teilte der Hochwassernachrichtendienst um 22.45 Uhr mit. Damit bewege sich der Pegel im Bereich der Meldestufe 3. Im Verlauf der Nacht werde der Wasserstand voraussichtlich leicht sinken, so der HND.

Isar-Pegel in München: Wasserstand steigt kontinuierlich weiter

Update, 19.12 Uhr: Der Wasserstand der Isar in München steigt weiter kontinuierlich an. Gegen 19 Uhr meldete der Hochwassernachrichtendienst Bayern einen Pegel von 309 Zentimetern – womit weiterhin die Meldestufe 2 ausgerufen wird. Die Prognose des HND: Auch im weiteren Verlauf des Abends wird es zu einem Anstieg kommen. Es sei aber nicht davon auszugehen, dass weitere Meldestufen überschritten werden. Bereits gegen etwa 21 Uhr sei den Angaben zufolge mit einem Rückgang zu rechnen. In der Nacht werde der Pegel wieder auf Meldestufe 1 (unter 240 Zentimeter) sinken – und dann voraussichtlich bis zur Nacht des 31. Augusts bestehen.

Am Flaucher: Die Isar ist zu einem reißenden Strom geworden. © Lucas Sauter Orengo

Update, 15.48 Uhr: Der Wasserstand der Isar hat in München die Meldestufe 2 erreicht. Wie der Hochwassernachrichtendienst Bayern mitteilt, beträgt der Pegel seit 15.45 Uhr genau 300 Zentimeter. Ab einem solchen Wasserstand ist laut Meldestufen-System mit Überflutungen von land- und forstwirtschaftlichen Flächen zu rechnen. Auch kann es zu leichten Verkehrsbehinderungen inner- und außerorts kommen. Der HND rechnet zudem damit, dass der Wasserstand der Isar im Lauf des Abends noch weiter steigen wird – allerdings nur noch in geringem Maß, sodass für das Überschreiten weiterer Meldestufen derzeit keine Gefahr besteht.

KATWARN löst aus: Isar-Pegel steigt immer weiter an - nächste Meldestufe wird wohl bald erreicht

Update, 13.47 Uhr: Die Isar hat sich mittlerweile zu einem reißenden Fluss entwickelt. An der Tierparkbrücke strömt das braune Wasser in Richtung Innenstadt, darunter auch jede Menge Treibholz. An den Ufern ist das Wasser bereits übergelaufen. Aktuell liegt der Isar-Pegel bei 291 cm, und damit nur noch neun unter der Meldestufe 2, die ab 300 beginnt. Der Hochwassernachrichtendienst Bayern rechnet am heutigen Nachmittag mit dem Erreichen der nächsthöheren Stufe.

Blick von der Tierparkbrücke: Die Isar hat sich zu einem reißenden Strom entwickelt. © Lucas Sauter Orengo

Das Wasserwirtschaftsamt bestätigt gegenüber tz.de, dass der Pegel in München weiter ansteigen werde: „Am Pegel München/Isar wurde die Meldestufe 1 erreicht. Der aktuelle Wasserstand beträgt 290 cm. Bis heute Abend wird der Pegel weiter steigen. Nach aktueller Prognose wird die Spitze heute Abend bei knapp über 300 cm liegen. Es ist davon auszugehen, dass die hohen Abflüsse bis in die Nacht zum 31.08. andauern und dannach der Pegel wieder abfällt“, so das Statement.

Update, 11.48 Uhr: Aufgrund des steigenden Isar-Pegels hat die Stadt München Vorkehrungen getroffen. In einer offiziellen Stellungnahme heißt es: „Aus Sicherheitsgründen hat das Baureferat gestern Abend die Rad- und Fußwege auf der Ostseite der Isar sowie den Floßkanal und damit den Zulauf zur Floßlände gesperrt. Wie lange die Sperrungen bestehen bleiben müssen, ist von der Entwicklung der Wetterlage abhängig. Aktuell wird ab Mittwoch, 30. August, mit sinkenden Pegelständen gerechnet.“

Anhaltende Regenfälle lassen den Pegel der Isar in München steigen. © Lucas Sauter Orengo / Screenshot: Warnkarte Deutscher Wetterdienst

Update, 11.29 Uhr: Der Dauerregen in München hält weiter an. Die entsprechende Warnung des Deutschen Wetterdienst gilt noch bis 18 Uhr am heutigen Dienstag. Wie der Hochwassernachrichtendienst Bayern prognostiziert, wird mit einem weiteren Anstieg des Isar-Pegels im Verlauf des Tages gerechnet.

KATWARN löst aus: Isar-Pegel in München steigt weiter an - „Welle“ aus Österreich erreicht Bayern

Aktuell liege dieser bei 275 cm, am Vormittag lag er noch bei 260 cm. Die Vorhersage aktuell sieht den Pegel am Nachmittag bei knapp unter 300 - die Grenze zur zweiten Meldestufe.

Die Warnung des Deutschen Wetterdienst vor ergiebigem Dauerregen gilt bis Dienstag, 29. August, 18 Uhr. © Screenshot: Warnkarte des Deutschen Wetterdienstes

Ob diese tatsächlich erreicht wird, ist derzeit noch nicht sicher und muss abgewartet werden.

Update, 9.31 Uhr: In München lässt der andauernde Regen den Pegel der Isar steigen, auch der Warndienst KATWARN löste aus. Stärker sind die Auswirkungen in Teilen Bayerns, etwa Passau. Das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf meldet etwa: „Die Hochwasserwelle aus dem österreichischen Einzugsgebiet hat die Stadt Passau erreicht“, heißt es zur Begründung. Die Behörde warnt daher vor „Überschwemmungsgefahr in bebautem Gebiet“. Alle Informationen rund um die Hochwasser-Lage in Bayern können Sie in unserem Ticker verfolgen.

Nach dem anhaltenden Regen der letzten Tage führt die Isar in München Hochwasser. Wo sich noch vor nicht mal einer Woche Menschen bei mehr als 30 Grad sonnten, fließt am Dienstagmorgen schlammbraunes Hochwasser. © Lucas Sauter Orengo

Update, 9.00 Uhr: Das Warnsystem KATWARN hat für München und den Landkreis München ausgelöst. Gewarnt wird vor Hochwasser und Überschwemmungen an der Isar.

Wasserstand der Isar in München überschreitet erste Meldestufe - KATWARN ausgelöst

Konkret heißt es: „Am Pegel München/Isar wurde die Meldestufe 1 erreicht. Bis heute Abend wird der Pegel weiter steigen. Die Spitze wird etwa bei 290 - 300 cm liegen. Höhere Meldestufen werden nach derzeitigem Stand nicht erreicht.

Die Isar, wie hier an der Wittelsbacherbrücke, in München führt Hochwasser: Am Dienstagmorgen, 29. August, lag der Messstand bei 2,60 Metern – zehn Zentimeter über Meldestufe 1. © Lucas Sauter Orengo

Es ist davon auszugehen, dass die Meldestufe 1 bis in die Nacht zum 31.08. weiterhin überschritten bleibt.“

Erstmeldung vom 29. August

München - Der Dauerregen in den vergangenen Tage hat die Pegel der Flüsse in Südbayern ansteigen lassen. Auch die Isar in München hat in der Nacht auf Dienstag, dem 29. August, die Meldestufe 1 überschritten. Die Hochwasservorhersagenzentrale der Isar hatte dies am Sonntag für die Landeshauptstadt prognostiziert. Eine Entspannung der allgemeinen Lage ist indes vorerst nicht in Sicht. Erst am frühen Abend, um 18 Uhr, endet die Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor anhaltendem und ergiebigem Dauerregen in Südbayern.

Dauerregen in München und der Region: Isar erreicht Meldestufe 1 im Stadtgebeit

Im Rest Bayerns verlief die Nacht derweil glimpflich. Vor allem am Inn, wo zwischenzeitlich sogar die Rede vom Erreichen der vierten Meldestufe war, hat sich die Lage entspannt. Die Wasserläufe in Rosenheim waren nach Mitternacht wieder rückläufig und auch in Wasserburg war mit Meldestufe drei der Höhepunkt erreicht. Mit einer höheren Meldestufe sei nicht mehr zu rechnen, heißt es vonseiten der Behörden. In Passau nähere sich der Scheitelbereich, also der Höhepunkt des Wasserstandes, der höchsten Meldestufe.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Eine braune Wassermasse windet sich derzeit durch die vom Dauerregen gebeutelte Landeshauptstadt München. Meldestufe 1 war am frühen Dienstagnachmittag erreicht worden. © Lucas Sauter Orengo

In München wird mit keinem dramatischen weiteren Anstieg des Isar-Pegels gerechnet. Um 7 Uhr am Dienstagvormittag lag der Messstand bei 260 cm, was eine Überschreitung von zehn Zentimetern der Meldestufe 1 bedeutet. Unter anderem in Passau dagegen warnt der Hochwassernachrichtendienst weiterhin vor „Überschwemmungen in bebautem Gebiet“.