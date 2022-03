Uhrmacherhäusl Giesing: Münchens OB Dieter Reiter (SPD) kritisiert Neubau-Pläne - „Kein Gewinn aus Abriss“

Von: Sascha Karowski

OB Dieter Reiter (SPD) spricht bei einer Demo vor den Überresten des Uhrmachhäusls. © Schlaf

OB Dieter Reiter (SPD) kritisiert die Neubau-Pläne für das Uhrmacherhäusl in Giesing. Es dürfe weiterhin nicht sein, dass der Bauherr „Gewinn aus dem dreisten Abriss“ erwirtschafte. Doch das scheint offenbar geplant.

München - Der Ärger um das Uhrmacherhäusl in Giesing geht weiter. OB Dieter Reiter (SPD) kritisiert die Pläne für den Wiederaufbau. Zuvor hatte Eigentümer Andreas S. einen Bauantrag eingereicht. Der sieht unter anderem zwei Wohnungen mit 65 und 93 Quadratmetern vor. Außerdem: ein Keller. Daran stößt sich nun der Rathauschef.

Uhrmacherhäusl Giesing: 2017 wurde das historische Gebäude illegal abgerissen

Hintergrund: Im September 2017 hatte eine von Andreas S. beauftragte Baufirma das historische Häusl aus der Zeit um 1840 illegal abgerissen. Einen Auftrag dafür konnte man S. allerdings nicht nachweisen. Am Ende gab der Bauunternehmer, der mit seinem Bagger das Haus zum Einsturz gebracht hat, die Tat zwar zu, stellte sie aber als Folge einer Verwechslung dar. Die Stadt verlangte den Wiederaufbau. Andreas S. klagte dagegen und bekam Recht. Die Verantwortung liege beim Bauunternehmer, so die Richter. Die Stadt ging in Berufung.



Vor zwei Jahren fragte Andreas S. bei der Lokalbaukommission an, ob sein Neubau nicht ein Stockwerk höher werden könnte. Das wurde abgelehnt. Es sollte nicht mehr Baurecht auf dem Grundstück geben, sonst würde der illegale Abriss auch noch belohnt.



Uhrmacherhäusl Giesing: OB Dieter Reiter will keinen Keller im Neubau

Vergangenes Jahr verfügte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof den Wiederaufbau des Häusls an der Oberen Grasstraße in seinen historischen Gebäudemaßen. Reiter: „Ich finde es auf jeden Fall gut, dass die ursprüngliche Kubatur wieder hergestellt werden soll.“ Es bleibe aber dabei, dass der Eigentümer keinen Gewinn aus dem dreisten Abriss ziehen solle. „Deshalb kann es keine Ausweitung der ursprünglichen Fläche geben, also auch keine zusätzlichen Räume im Keller und auch keine Erweiterung auf zwei Wohnungen.“