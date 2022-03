München zeigt Flagge im Ukraine-Konflikt! Politiker versammeln sich am Friedensengel - Mega-Demo läuft

Von: Phillip Plesch

Am Friedensengel zeigten die Politiker Flagge. © Marcus Schlaf

Der Krieg in der Ukraine treibt die Münchner um. Sie zeigen ihre Solidarität. Am Mittwochabend gibt es eine große Demo, am Vormittag zeigten Politiker Flagge.

München - Gemeinsam für den Frieden, München zeigt Flagge! Um ihre Solidarität mit der Ukraine auszudrücken, haben sich mehrere Politiker am Mittwochvormittag (2. März) vor dem Münchner Friedensengel getroffen. Das überparteiliche Bündnis gegen den Krieg in der Ukraine* vertraten Florian Streibl (Freie Wähler), Melanie Huml (CSU), Martin Hagen (FDP), Ronja Endres (SPD), Thomas Sarnowski (Grüne) und Ates Gürpinar (Linke).

Sie drückten ihre Verbundenheit im Ukraine-Konflikt aus und hielten gemeinsam an einem meterlangen Banner in den Farben der ukrainischen Nationalflagge fest. Es sei schön zu sehen, wie viel Zuspruch es gebe, und die wichtige Nachricht, es gemeinsam anzugehen, sagte Ronja Endres, Landesvorsitzende der Bayern-SPD zuvor.

Ukraine-Konflikt: Prominente Redner für Münchner Großdemo am Königsplatz angekündigt

Am Mittwochabend (2. März) steht dann die große Friedensdemonstration auf dem Königsplatz* an. Sie soll mit einer Schweigeminute beginnen. Tausende Menschen wollen sich versammeln, um ihre Solidarität mit der Ukraine* zu zeigen. Fahnen, Banner und Schilder zeichnen dann ein buntes Bild. Die bestimmenden Farben: Klar, die ukrainischen Landesfarben blau und gelb.

Die Liste der Rednerinnen und Redner hat es in sich. Neben Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und OB Dieter Reiter (SPD) hatten Vertreter aller demokratischer Parteien, Landtagspräsidentin Ilse Aigner sowie der ukrainische Generalkonsul Yuriy Yarmilko und viele viele mehr ihr Kommen angekündigt.

Ukraine-Konflikt: Demos in München - starkes Zeichen für den Frieden

Die Idee für die Kundgebung hatte Florian von Brunn, der Landesvorsitzende der Bayern-SPD. Nachdem alle Parteien ihren politischen Aschermittwoch abgesagt hatten, fand er es passend, den freigewordenen Termin anderweitig zu nutzen.

Also übernahm die Bayern-SPD die Organisation, um in der Kürze der Zeit alles auf die Beine zu stellen. Ronja Endres betont aber, dass es eine überparteiliche Aktion sei. Es solle eine schöne, stimmige und würdevolle Aktion werden, hatte sie sich vor Beginn der Kundgebung gewünscht.

Die politische Lage ordnete sie folgendermaßen ein: „Es ist natürlich keine schöne Situation, aber ich finde, Bundeskanzler Olaf Scholz hat klare Ansagen gemacht, und so sollte es weitergehen.“ München hat in jedem Fall ein starkes Zeichen gesetzt, ein Zeichen für den Frieden. Derweil macht sich von Moosinning aus ein Münchner Hilfskonvoi in Richtung Ukraine* auf. *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA