Mitten ins Kriegsgebiet: Münchner Verein und Stadträte organisieren Hilfstransport nach Kiew

Von: Nadja Hoffmann

Zahlreiche Helfer beluden die Transporter mit Hilfsgütern. © Privat

Die Hilfsbereitschaft für die Ukraine ist auch in München enorm. Zwei Stadträte und ein karitativer Verein wollen einen Transport ins Kriegsgebiet bringen.

München – Ein Sattelschlepper, zwei Lastwagen, ein Reisebus und viele Münchner mit großem Herz, die sich in Richtung Ukraine aufmachen. Es ist ein Konvoi der Hoffnung, der am Mittwoch (2. März) von Moosinning im Norden Münchens* aufbricht. Ziel: Medizinische Versorgung und Hilfsgüter zu den leidenden Menschen im umkämpften Kiew bringen. Und auf der Rückfahrt möglichst viele Menschen, die vom Ukraine-Konflikt* betroffen sind, retten.

Mittendrin: die Stadträte Felix Sproll (Volt) und Roland Hefter (SPD*). Wie kam so eine große Hilfsaktion zustande? „Das hat sich so aus einer Idee heraus entwickelt“, sagt Musiker Hefter, der zur Initiative Künstler mit Herz gehört. Vom Verein Helferschwein seien rund um den Vorsitzenden Harry Hoyler zehn Mitglieder beim Konvoi dabei. Der Rest sind Freiwillige, die sich in den vergangenen Tagen dem Projekt angeschlossen haben.

Ukraine-Konflikt: Münchner Hilfstransport will über Polen bis nach Kiew gelangen

Die Helfer haben viel vor: Am Mittwoch (2. März) soll es auf 1000 Kilometern und über viele Stunden bis kurz vor die polnisch-ukrainische Grenze gehen. Dort versuchen die Münchner, in einer einfachen Unterkunft ein paar Stunden Schlaf zu bekommen. Früh am Morgen soll es einen Tag später dann die restlichen Kilometer zur Grenze weitergehen, wo der Konvoi auf einen Sattelschlepper treffen wird. Das gesamte Hilfspaket soll vor Ort umgeladen werden. Der Transporter bringt alles dann laut Plan über die Stadt Lemberg im Westen der Ukraine mitten rein ins Kriegsgebiet*, fährt direkt in die ukrainische Hauptstadt Kiew.

Wenn alles glattläuft, bekommen die Menschen dort Schmerzmittel, Verbandsmaterial, Einweghandschuhe, Jod. Genauso wichtig: Haltbare Nahrungsmittel, die in den nächsten Wochen über die Runden helfen. Taschenlampen, Decken, Batterien. Alles, was man braucht, um in der Not zu überleben.

Ukraine-Konflikt: Hilfstransport nach Kiew startet in Moosinning – „Es ist alles geregelt“

Auf den Spendenaufruf der Initiative gab es in den vergangenen Tagen richtig viele Rückmeldungen. Schon am Dienstag (1. März) waren Helfer über Stunden damit beschäftigt, auf dem Helferschwein-Hof in Moosinning alles zu verladen. Bereit stehen neben den Sprintern ein 7,5-Tonner und ein 6,5-Tonner. Pro Fahrzeug gibt es zwei Fahrer, die sich auf dem Trip gen Osten abwechseln.

„Es ist alles geregelt“, sagt Hefter. Soweit man eine Fahrt in ein solches Gebiet organisieren kann. Fragezeichen bleiben immer, die Helfer hoffen auf gute Umstände und darauf, dass alles klappt. Es geht darum, denen zu helfen, die es derzeit am schlimmsten trifft: Die Menschen in Kiew – wo jede Nacht die russischen Bomben fallen. *tz.de und Merkur.de sind Angebote von IPPEN.MEDIA