„Große Motivation zu helfen“: Söder zur Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen - Milliardenhilfe aus Bayern

Von: Franziska Konrad

Teilen

Am Mittwoch äußerte sich Markus Söder zur Unterbringung der Ukraine-Flüchtlinge in Bayern. © Sven Hoppe/dpa

Den ganzen Freistaat - inklusive München - stellen die Ukraine-Flüchtlinge vor eine große Herausforderung. Markus Söder äußert sich zu konkreten Plänen für deren Unterbringung in Bayern.

München - Seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine befinden sich tausende Menschen auf der Flucht. Auch im Freistaat wurden seit Anfang März - laut Angaben des Innenministeriums in München - rund 45.000 Geflüchtete aufgenommen. Für Bayern bedeutet das auch eine große Herausforderung. Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann berieten sich am Mittwoch, 16. März, mit Landräten und Oberbürgermeistern zur Unterbringung der Flüchtlinge.

München: Söder äußert sich zur Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen

Es gebe eine „große Motivation zu helfen“, betonte Söder in einem anschließenden Statement vor der Presse. Die Hauptlast liege bei den Kommunen vor Ort. „Wir stehen zur gemeinschaftlichen Verpflichtung in dieser schwierigen Situation zu helfen.“ Bis zu eine Milliarde werde „in einem ersten Schritt“ bereitgestellt. Der CSU-Chef stellt klar: Wichtig sei eine geordnete Registrierung und Verteilung innerhalb des Freistaats, viele Menschen würden in den Großstädten ankommen. Eine Registrierung durch den Bund an den Grenzen wäre aber noch besser.

„Alles was die Städte und Kreise jetzt ausgeben, wird ihnen zu 100 Prozent vom Freistaat Bayern erstattet“, versicherte Herrmann. Einen Teil davon wolle man sich vom Bund wiederholen, das sei aber kein Risiko der Kommunen.

Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen: Söder verspricht Milliardenhilfe von Bayern

Auch zum Stichwort private Unterkünfte äußerten sich Söder und Herrmann. Hier gebe es verschiedene Möglichkeiten. Viele Bürger stellen etwa ein Zimmer in ihrem Haus oder Wohnung gratis zur Verfügung. Alternativ könnte man den Städten auch ein freies Apartment zur Anmietung anbieten.

Für München wurden 12.000 ukrainische Flüchtlinge vom Freistaat angekündigt. Der Leiter des Ukraine-Krisenstabs muss zahlreiche Herausforderungen meistern. (kof)