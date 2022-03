Ukraine-Konflikt: Wie die Ukrainisch-katholische Gemeinde in München den Kriegsflüchtlingen hilft

Von: Leoni Billina

Pfarrer Volodymyr Viitovitch (re.) und Helfer Zorian Martschenko vor der Pfarrei in Untergiesing © Marcus Schlaf

Der Krieg in der Ukraine erschüttert die ganze Welt. Auch die Münchner sind schockiert – und zeigen Flagge für den Frieden.

München - Am Wochenende gab es auf verschiedenen Demonstrationen bereits Solidaritätsbekundungen von Tausenden mit der Ukraine. Jetzt rollt die Welle der Hilfsbereitschaft weiter durch München. Kartons stapeln sich, Tüten mit Klamotten stehen auf dem Gehweg vor der Pfarrei, Helfer bilden Ketten, um Lastwagen mit Sachspenden zu beladen – was sich derzeit an der ukrainisch-katholischen Pfarrei an der Schönstraße abspielt, ist pure Solidarität.

Es summt wie in einem Bienenstock, wenn man sich dem Gelände in Untergiesing nähert. Unzählige Helfer sind dabei, Spenden, die für die Menschen in der Ukraine gebracht werden, zu sammeln und zu sortieren. Dann bringen sie sie in Lkw auf den Weg an die ukrainische Grenze.

Die Gemeinde an der Schönstraße in Untergiesing ist ein Zentrum der Solidarität

„Viele, die hier sind und gerade helfen, sind Studenten. Viele andere haben Urlaub genommen, um uns zu helfen“, sagt Pfarrer Volodymyr Viitovitch. „Wir haben versucht, so etwas wie eine Struktur in das Ganze hier zu bringen. Wir haben uns vernetzt und versuchen von hier aus, alles so gut es geht zu koordinieren“, sagt er.



Was die Helfer aktuell dringend bräuchten sind Lkw, die an die Grenze fahren, Menschen, die helfen und Geflüchtete aufnehmen und Lagerräume, sagt Pfarrer Volodymyr Viitovitch. „Wir brauchen unbedingt Räume. Es wird immer mehr, lange können wir hier nicht mehr bleiben.“ Die gesamte Pfarrei wurde bereits in Beschlag genommen, mit der Menge an Helfern und Sachspenden platzt sie bald aus allen Nähten.



Hier gibt es Listen mit Dingen, die die Helfer benötigen

Helfer Zorian Martschenko vom ukrainischen Pfadfinderverein hat zusammen mit anderen eine Webseite auf die Beine gestellt: unter muc-hilft-ukraine.de steht zum Beispiel eine Liste mit Dingen, die benötigt werden.

Hier geht‘s zu Homepage: muc-hilft-ukraine.de. Gebraucht werden Lagerräume, LKW, helfende Hände (am besten vorher anmelden bei der Gemeinde) und Sachspenden.