Ukraine-Krieg: Welche Schutzräume in München gäbe es? In den meisten Bunkern leben heute Menschen

Von: Dennis Liedschulte

Teilen

Ein zum Wohnhaus ungebauter Hochbunker in der Prinzregentenstraße in München-Haidhausen-Bogenhausen. © Imago

Die Sorge vor einem Krieg mit Russland wächst. Daher stellen sich viele die Frage: Gibt es in München noch intakte Bunker?

München – Beim Ukraine-Krieg handelt es sich um einen regionalen Konflikt mit drei beteiligten Ländern. Russland und Belarus auf der einen sowie die Ukraine auf der anderen Seite. Die Angst vor einer Eskalation und einer Beteiligung des Westens ist jedoch groß.

Ukraine-Krieg: Angst vor Eskalation mit Russland - wo gibt es noch Bunker auf dem Stadtgebiet in München?

Und so fragen sich aktuell nicht wenige Menschen in Bayern und in der Großstadt München aufgrund des Ukraine-Krieges: Gibt es noch intakte Bunker aus Zeiten des Kalten Krieges, die die Bevölkerung im Falle eines Luft- oder Raketenangriffes aufsuchen kann?

Die ernüchternde Antwort gibt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). „Öffentliche Schutzräume wie z.B. Luftschutzbunker gibt es nicht mehr“, heißt es auf der Seite des Amtes.

Der Grund: Mit dem Zusammenfall der Sowjetunion und der Beendigung des Kalten Krieges in den Jahren 1989 und 1990 sah man den Erhalt von öffentlichen Schutzräumen als nicht mehr notwendig an - natürlich auch nicht in München und Bayern. Bunker und Schutzräume wurden seit dem Jahr 2007 zurückgebaut.

Ukraine-Krieg: Angst vor russischen Raketen - seit 2007 sind Bunker und Schutzräume zurückgebaut

In München können U-Bahn-Schächte im schlimmen Szenario eines Luftangriffes als Schutzräume dienen. © IMAGO / IPA Photo

Lesen Sie auch BA-Antrag genehmigt ‒ Neues Tempolimit am Bahnhof Lochhausen Für die Sicherheit von Fußgängern, Radfahrern und Kindern auf dem Schulweg, hat der BA Tempo 30 in der Henschelstraße gefordert - die Stadt setzte das Limit um. BA-Antrag genehmigt ‒ Neues Tempolimit am Bahnhof Lochhausen „Goodbye Deutschland“-Fans feiern „Model“-Foto von Danni Büchners Tochter Jada Sehen wir sie bald auf Laufstegen und Magazincovern? Derzeit begeistert Jada Karabas, die Tochter von „Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner, mit einem ganz speziellen „Model“-Foto. Ihre Fans hat sie unlängst überzeugt. „Goodbye Deutschland“-Fans feiern „Model“-Foto von Danni Büchners Tochter Jada

Im Jahr 2022 hat der russische Präsident Wladimir Putin einen Angriffskrieg in der Ukraine angefangen. Die Nato ist nicht beteiligt. Doch was passiert im Falle eines Eingreifens von Streitkräften aus dem Westen, wenn aus dem Ukraine-Krieg ein europäischer Konflikt wird? Gibt es ein Schutzkonzept für Städte in Deutschland? Laut BBK solle man im Falle eines Luft- oder Raketenangriffes Schutz durch vorhandene Bebauung suchen.

Beispielsweise eignen sich auf dem Stadtgebiet in München die U-Bahn-Schächte oder andere innenliegende oder unterirdische Räume. Zudem gibt es Schutzräume in Hilfskrankenhäusern und privaten Haushalten. Diese könne man mit einigem Aufwand in der Theorie wieder reaktivieren. Eine genaue Auflistung gibt es allerdings nicht.

Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, die sich auf Informationen des Bundesinnenministeriums in Berlin bezieht, prüfe man aktuell das sogenannte Rückbaukonzept für Schutzräume. Das heißt, dass auch in München und Bayern, wo es aktuell aufgrund des Ukraine-Krieges zu häufiger zu Militärflugverkehr kommt, zeitnah aktuell vorhandene Schutzräume geprüft werden.

Die Angst vor einer Eskalation mit Russland ist da: Gibt es in München noch intakte Bunker? © IMAGO / IPA Photo

Ukraine-Krieg: Innenministerium in Berlin will vorhandene Schutzräume prüfen

Allerdings weist das BKK auch darauf hin, dass sich die Bedrohungslage heutzutage geändert hat. Man gehe von einem Bedrohungsszenario ohne viel Vorwarnzeit aus. Zudem muss stets zwischen einem konventionellen Luft- oder Raketenangriff und einem atomaren Angriff unterschieden werden. So ist es heutzutage schwierig zu sagen, ob Schutzräume wirklich helfen.

Es gibt noch rund 40 Hochbunker in München - doch dort wohnen Menschen

Auf dem Münchener Stadtgebiet gibt es heute noch mehrere Hochbunker. Dabei handelt es sich um mit dicken Mauern ausgestattete Gebäude, die aufgrund ihrer massiven und kompakten Bauweise auffallen und vor oder im Zweiten Weltkrieg gebaut worden sind. Hochbunker gibt es mit verändertem Verwendungszweck noch heute in fast jeder deutschen Stadt - alleine in München um die 40. Meist wurden sie zu Wohnhäusern umgebaut.

Die Wahrscheinlichkeit der Beteiligung der Nato und Deutschland im Ukraine-Krieg ist aktuell eher als gering einzuschätzen. Sowohl US-Präsident Joe Biden, als auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sowie Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron schließen ein Eingreifen aus. Eine Anfrage an die Regierung von Oberbayern und die Stadt München, wie viele aktuelle Schutzräume es gibt und wo diese sind, liegt vor. Wir erwarten eine Antwort in Kürze und werden dann diesen Artikel aktualisieren.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!