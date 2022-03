Erneut Proteste gegen Ukraine-Krieg: 6000 Demonstranten heute in München angekündigt - Ein Überblick

Von: Franziska Konrad

In München fanden bereits mehrere Demos gegen den Ukraine-Krieg statt, wie hier am Odeonsplatz. © Oliver Bodmer/Archiv

Ob am Odeons-, am Rotkreuz- oder am Europaplatz: Auch am Wochenende finden in München wieder mehrere Protestaktionen gegen den Ukraine-Krieg statt. Eine Übersicht.

München - Der Ukraine-Krieg macht die Menschen weltweit fassungslos. Umso größer ist die Solidarität mit den zahlreichen Ukrainern, die aus ihrem Heimatland flüchten müssen. Auch München sieht nicht tatenlos zu.

Ukraine-Krieg: Heute wieder Demos in München - etwa am Odeonsplatz

In der bayerischen Landeshauptstadt gingen bereits zahlreiche Demonstranten aus Protest gegen Putins Feldzug auf die Straßen. Am heutigen Samstag sind in der Stadt erneut Demonstrationen und Kundgebungen angekündigt. Eine Übersicht.

Diese Protestaktionen sind heute, 12. März, in München:

12.30 bis 15 Uhr: „Frieden für die Ukraine“ am Odeonsplatz

15 bis 17 Uhr: „Krieg in der Ukraine“ am Rotkreuzplatz

16 bis 19 Uhr: „Nein zum Krieg gegen Ukraine. Nein zu Putin“ am Europaplatz

Insgesamt wurden beim Kreisverwaltungsreferat (KVR) 6000 Teilnehmer angemeldet. Deutlich größer war die Zahl der Demonstranten bereits Anfang des Monats. Damals protestierten knapp 45.000 Menschen auf dem Königsplatz gegen den Krieg. Mit einer beeindruckenden Menschenkette vom russischen bis zum ukrainischen Konsulat wurden Konsequenzen für Putin gefordert.

