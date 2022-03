Ukraine-Krieg: Feinkost Käfer schmeißt russische Produkte aus Sortiment - „solange Putin an der Macht ist...“

Von: Veronika Mahnkopf

Teilen

Michael Käfer, Feinkostkönig aus München, nimmt alle russischen Produkte aus dem Sortiment. © Heinz Weißfuß/Archiv

Klare Ansage von Münchens Feinkostkönig Michael Käfer: Er hat alle russischen Produkte aus dem Sortiment seiner Läden genommen.

München - Michael Käfer bietet nur die feinsten Lebensmittel in seinen Läden und seinem Online-Shop an - besondere Weine, Kaviar, Spirituosen, Schokolade. Mit Produkten aus Russland ist ab sofort aber Schluss bei Käfer.

Feinkost Käfer München: Keine Produkte aus Russland mehr

Wie bild.de berichtet, hat sich Käfer entschlossen, alle russischen Lebensmittel aus seinen Regalen zu verbannen. Es handelt sich unter anderem um Königskrabbenbeine in Lake, die entfernt wurden, sowie um sechs verschiedene Sorten Wodka.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Für Michael Käfer ist dieser Schritt angesichts des Ukraine-Kriegs nur konsequent. Gegenüber bild.de sagt er: „Dieser schreckliche Angriff Russlands und das dadurch entstandene Leid für die Ukrainer ist unfassbar und schmerzt zutiefst.

Käfer in München: Solange Putin an der Macht ist, gibt es keinen russischen Wodka mehr

Doch für Käfer ist diese Entscheidung nicht nur eine vorübergehende: „Solange Putin in Russland an der Macht ist, wird es bei uns keine Produkte aus Russland geben“, sagt er entschlossen.

Lesen Sie auch Söder in Denkerpose begeistert Fans: „Oh, neue Brille. Nice!“ - doch Followerin äußert großes Bedauern Bayern streicht den „Freedom Day“. Markus Söder zeigt sich angesichts der Corona-Lage und des Ukraine-Kriegs nachdenklich. Für ein neues Foto bekam er viele Kommentare. Söder in Denkerpose begeistert Fans: „Oh, neue Brille. Nice!“ - doch Followerin äußert großes Bedauern Caritas warnt Geflüchtete aus der Ukraine vor Menschenhändlern am Hauptbahnhof München Das Ziel der Menschenhändler am Münchner Hauptbahnhof sei es, Frauen aus der Ukraine zur Prostitution zu zwingen. Zudem muss die Geflüchteten-Koordination verbessert werden. Caritas warnt Geflüchtete aus der Ukraine vor Menschenhändlern am Hauptbahnhof München

Michael Käfer hat in München mehrere Läden und Restaurants. Außerdem betreibt er am Tegernsee das Gut Kaltenbrunn. Darüber hinaus ist Käfer international in der Gastro-Szene aktiv. Er gilt mit seinem Unternehmen als Münchner Feinkostkönig.