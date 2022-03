Ukraine-Flüchtlinge in München: OB Reiter besucht Hauptbahnhof - und lobt einen Tag nach dem Chaos

Von: Phillip Plesch

Dieter Reiter machte sich selbst ein Bild von der Lage und zeigte sich zufrieden. © Markus Götzfried

Am Mittwoch hatte es gekracht, doch nun ist die Lage um die Ankommenden am Hauptbahnhof deutlich besser. Davon überzeugte sich der Oberbürgermeister selbst.

München - Dieter Reiter hatte es versprochen: Nach dem Flüchtlingschaos am Hauptbahnhof München* Dienstagnacht und Mittwochmorgen (8 und 9. März) sollte sich die Lage am Donnerstag deutlich ruhiger und geordneter darstellen. Davon machte sich der Oberbürgermeister mit zahlreichen anderen Politikern und Vertretern verschiedener Einrichtungen selbst ein Bild und war überzeugt. „So sehr ich gestern geschimpft habe, so sehr kann ich heute loben.“

Entscheidend dafür: Kurzfristig waren am Mittwoch (9. März) noch rund 300 Schlafplätze in München* organisiert worden. Und zwar in den Räumen der Berufsschule in der Riesstraße. Die Plätze hatte es dringend gebraucht, denn auch sie waren in der Nacht auf Donnerstag (10. März) alle belegt.

Ukraine-Krieg: Menschen fliehen vor dem Krieg - München reagiert

Fakt ist nämlich auch: Die Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine* fliehen, werden auch in den kommenden Tagen zahlreich in München ankommen. Weiteren Platz soll es bald in bahnhofsnahen Hotels geben. Ein neues Ankunftszentrum soll im Regent-Hotel errichtet werden.

Am Donnerstag (10. März) fuhren dann zwei Busse zwischen der Riesstraße und dem Bahnhof hin und her, um die Ankommenden schnellstmöglich unterzubringen. Die Beschilderung am Hauptbahnhof wurde mittlerweile ausgeweitet und die Caritas hat einen Pavillon als erste Anlaufstelle aufgebaut.

Ukraine-Konflikt: Zahlreiche Flüchtlinge am Hauptbahnhof - Kurzfristig Catering installiert

Am frühen Nachmittag kam zudem das professionelle Catering der Stadt. Nun gibt es für die Geflohenen des Ukraine-Kriegs* auch warme Speisen. Das kostenlose Angebot, dass Freiwillige tagelang organisiert hatten, bleibt aber zusätzlich weiterhin bestehen. Doch klar bleibt auch: Ohne die vielen freiwilligen Helfer, die vor allem beim Übersetzen unterstützen, wäre vieles deutlich komplizierter. *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA