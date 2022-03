München schafft Platz: Schon über 14.000 Ukraine-Flüchtlinge angekommen - Ärger in Notunterkunft

Von: Phillip Plesch

Nach acht Tagen Flucht ist Nicola Baturin mit seiner Familie in der Sporthalle am Marsplatz untergekommen. © Markus Götzfried

Täglich kommen weitere Flüchtlinge aus der Ukraine in München an. Sie werden privat oder in Notunterkünften untergebracht. Die Stadt schafft täglich neuen Platz.

München - Seit mehr als drei Wochen herrscht in der Ukraine Krieg*. Weiter verlassen Menschen das Land, um sich in Sicherheit zu bringen. Über 175.000 Ukrainer sind mittlerweile in Deutschland angekommen, in München* sind es laut Stadt 14 187 seit dem 9. März (Stand Freitag, 9 Uhr). Es werden täglich mehr. Doch wo kommen sie unter?

Innerhalb weniger Tage hat die Stadt mehr als 8000 Schlafplätze organisiert. Davon sind knapp 3300 belegt. Es gibt 25 Notunterkünfte, von denen manche – wie das Luisengymnasium – schon ausgedient haben und andere – wie das Olympiastadion – noch nicht in Betrieb sind. Die größte Kapazität hat die Messe in Riem. In der Halle C6 haben 4000 Menschen Platz, doppelt so viele wie Anfang der Woche.

Ukraine-Krieg: Flüchtlinge in München - Rund 1000 Menschen übernachten in Messehalle

Seit Dienstag sind Svitlana Semenova (54) und ihre Tochter Anastasiia (21) in der Messe untergebracht. „Das Wohnen hier ist wirklich unbequem“, sagt Svitlana. Es seien einfach zu viele Menschen. Rund 1000 leben derzeit dort. Da es nur wenige Tische gibt, schnappen sich die meisten einfach nur ihr Essen, und speisen dann an ihrem Schlafplatz. Mit Galgenhumor berichtet Svitlana von überfüllten Toiletten und Duschen.

Die Schlange ins Glück: Am Elisenhof werden Privatunterkünfte vermittelt. © P. Plesch

Die beiden kommen aus Kiew. Sie mussten mitansehen, wie russische Panzer an ihnen vorbeirollten. Die Flucht sei ein großes Abenteuer gewesen. Was die Zukunft bringt, wissen sie nicht. Sie versuchen, alles auf eigene Faust zu organisieren. „Zudem müssen wir schauen, wo wir unterkommen. Das hier ist nur temporär“, sagt Svitlana. Derweil machen in Deutschland immer wieder Fake-News die Runde, auch tz.de blieb nicht verschont.*

Ukraine-Krieg: So geht es den Flüchtlingen, die in München ankommen

Ungewissheit bestimmt auch andernorts. Nicola Baturin (33) ist mit seiner Frau und den vier Kindern aus dem Westen der Ukraine nach München geflohen. Acht Tage waren sie unterwegs, ehe sie in der Turnhalle der Berufsschule am Marsplatz unterkamen. „Hier in der Unterkunft zu leben, ist nicht leicht. Aber, sind wir ehrlich, es ist besser als auf der Straße“, ordnet Nicola ein. Er ist glücklich, dass es seiner Familie gut geht.

Ganz ohne Familie ist Jomaa Amoura (31) nach München gekommen. Seine Frau ist noch in Donezk. Sie versucht, demnächst nachzureisen. Jomaa hatte fünf Restaurants, doch die seien nun alle zerstört. Schlafen, aufwachen, essen und wieder schlafen – das sei, was er nun den ganzen Tag mache. Schlafen sei aber gar nicht so einfach. Denn: „Hier sind viele Kinder, die spielen, schreien und weinen.“ Sonst sei aber alles in Ordnung. Jomaa ist dankbar für die Hilfe, die er in Deutschland bekommt.

Ukraine Krieg: Große Hilfsbereitschaft in München für Flüchtlinge

Rund 4000 Ukrainer – und damit der Großteil – sind in Privatunterkünften untergebracht*. Die Hilfsbereitschaft der Münchner ist groß. Schätzungsweise gibt es noch mehr als 6000 freie Plätze. Die Vermittlung läuft über die Initiative Münchner Freiwillige. Die Ehrenamtlichen sitzen im Elisenhof in der Prielmayerstraße.

„Die Lage hat sich stabilisiert“, heißt es vom Sozialreferat in Sachen Notunterkünfte. Die Wege der Ankommenden seien bekannt, das habe sich eingespielt. Dennoch ist bei Weitem noch nicht alles gut. Immer wieder ploppen in den vergangenen Tagen neue Meldungen über Missstände in den Notunterkünften auf. Das Sozialreferat kontrolliert das regelmäßig – und zieht Konsequenzen daraus. So wurde beispielsweise der Betreiber der Unterkunft in der Bergsonstraße bereits ausgetauscht. „Wir waren mit der Leitung nicht zufrieden“, teilt das Referat auf Nachfrage mit. *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA