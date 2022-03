Ukraine-Krieg: Geflohener Student landet mit Kampfhund am Hauptbahnhof - Polizei zeigt Mitgefühl

Von: Helena Grillenberger

Der marokkanische Student mit seinem „Staffordshire-Terrier“ und den Bundespolizisten Julia und Milena. © Bundespolizei

Trotz fehlender Bescheinigung ließ die Polizei einen Studenten aus der Ukraine mit Kampfhund weiterreisen. Sie schenkte dem jungen Flüchtling sogar einen Maulkorb.

München - Normalerweise ein No-Go für die Bundespolizei: Ein Kampfhund im Zug, ohne Leine, ohne Maulkorb. Dieses Mal drückte die Polizei am Münchner Hauptbahnhof aber ein Auge zu. Denn in Kriegszeiten ist manches anders.

Als der Regionalexpress aus Salzburg am Donnerstag, 10. März, gegen 15 Uhr in München ankam, wurde er bereits von einem Diensthundeführer erwartet: Reisende hatten die Bundespolizei verständigt, im Zug sitze ein junger Mann mit Kampfhund, der weder angeleint sei, noch einen Beißkorb trage. Das teilte die Polizei in einem Pressbericht mit.

München Hauptbahnhof: Kampfhund im Zug - Besitzer studierte in Ukraine

Der Hundebesitzer stellte sich als Marokkaner heraus, der in der Ukraine studierte und von dort fliehen musste. Dabei war er mit seinem Hund über Polen und Salzburg nach München gereist. Bei seinem tierischen Begleiter handelte es sich um einen „Staffordshire-Terrier“. Eine Rasse, deren Einfuhr und Besitz in Deutschland nur in Ausnahmefällen erlaubt ist. Diese Ausnahmen können nur bei berechtigtem Interesse bewilligt werden.

Dafür müsste der Besitzer mithilfe eines Sachverständigen glaubhaft machen, dass sein Hund die einem Kampfhund unterstellten Eigenschaften nicht besitzt. Die Besitzerlaubnis wird anschließend durch ein sogenanntes Negativzeugnis nachgewiesen.

Ukraine-Krieg: Geflüchteter Hundebesitzer auf dem Weg nach Dortmund

Nachdem der junge Mann der Polizei glaubhaft erklären konnte, dass er auf dem Weg zu Familienangehörigen in Dortmund war und noch am selben Tag dorthin weiterreisen würde, nahm sich der Diensthundeführer dem Kampfhund an. Eine kurze Prüfung seinerseits ergab wohl, dass der Hund bedenkenlos geführt werden könne: Er überließ dem Studenten einen Ersatz-Beißkorb, den er für Notfälle dabei hatte, und erlaubte die Weiterreise mit Hund - nun angeleint.

Mithilfe eines Dolmetschers wurde dem jungen Mann außerdem erklärt, dass er sich unmittelbar nach seiner Ankunft in Dortmund bei der Polizei bzw. Gemeinde melden müsse, um dort das weitere Vorgehen hinsichtlich seines Hundes zu klären. (hgr)

