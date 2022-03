Ukraine Krieg: Nach Rauswurf von russischem Dirigenten - München wehrt sich gegen Vorwürfe

Von: Helena Grillenberger

Teilen

Valery Gergiev hat ein Konzert in Moskau gegeben - daraufhin gab es deutliche Worte in Richtung München © Artyom Geodakyan/IMAGO

Nachdem sich die Münchner Philharmonie von ihrem russischen Chefdirigenten getrennt hat, wehrt sich die Stadt gegen Vorwürfe. Dass Valery Gergiev ein Putin-Freund ist, war wohl schon lange bekannt.

München - Gut sieben Jahre lang hat Valery Gergiev als Chefdirigent mit der Münchner Philharmonie gearbeitet. Dann wurde die Zusammenarbeit beendet: Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte den Dirigenten zuvor aufgefordert, sich gegen Putin und den Ukraine-Krieg zu positionieren. Für diese Entscheidung gab es Kritik - von russischer wie von österreichischer Seite.

Nun wehrt sich die Stadt gegen Vorwürfe, man hätte es erst gar nicht so weit kommen lassen dürfen: Demnach sei bereits seit Jahren bekannt gewesen, dass Gergiev ein Freund Putins ist. Dennoch wurde er als Chefdirigent der Münchner Philharmonie engagiert, sein Vertrag sogar von 2018 bis 2025 verlängert. Und das, obwohl es bereits damals eine Debatte über seine politischen Ansichten gegeben habe.

Ukraine-Krieg: Dirigent von Münchner Philharmonie gekündigt - „Klare Haltung“

Vor dem Krieg habe man die Kunstfreiheit noch höher als politische Freundschaften geschätzt, heißt es dazu vom Münchner Stadtrat. Als musikalischer Botschafter Münchens sei Gergiev nun aber untragbar geworden. Auch vonseiten des Orchesters habe es dazu eine „klare Haltung“ gegeben.

In einer schriftlichen Stellungnahme nach einer nichtöffentlichen Sitzung des Kulturausschusses des Münchner Stadtrats schrieb der Münchner Kulturreferent, Anton Biebl: „Wer nun sagt, man hätte nie oder nicht so lange kooperieren dürfen, tut dies im Wissen von heute und im Lichte eines Angriffskrieges auf die Ukraine, den sich vorher niemand vorstellen konnte. Wir haben daran glauben wollen, dass man eine gemeinsame Entwicklung nehmen kann und den Dialog betont.“ Mit dieser Vorstellung sei man gescheitert.

Ukraine-Konflikt: Kündigung von Valery Gergiev - Wohl zwischen einer und drei Millionen Euro Gehalt

Gegenüber dem BR hatte der bekannte Berliner Anwalt Peter Raue bestätigt, dass Gergiev wohl auch keine Chancen haben dürfte, eine Auszahlung seines Vertrags zu erstreiten. Die Stadt München hofft demnach wohl darauf, dem russischen Dirigenten keine Abfindung zahlen zu müssen.

Was Gergiev an der Münchner Philharmonie verdient hat, sei nicht bekannt. Ein Gehalt zwischen einer und drei Millionen Euro im Jahr sei aber realistisch. Die Stadt argumentiere nun, dass Gergiev momentan ersatzweise in seinem Heimatland dirigiere - und demnach keine größeren finanziellen Einbußen habe.

Reiter: Musste Grenze ziehen

In der Stellungnahme Biebls heißt es weiter: „Dieser längere Versuch eines Miteinanders trotz großer Unterschiede in politischen Fragen und in grundsätzlichen Fragen von Demokratie und gesellschaftlichen Werten ist aber mit der aktuellen Lage und dem brutalen Angriffskrieg von Russlands Präsident Putin nun an seine Grenzen gekommen. Es ist zwingend, dass der Chefdirigent und das ‚Gesicht‘ eines der weltweit größten Aushängeschilder der Landeshauptstadt München, sich von diesem Angriffskrieg eindeutig und unmissverständlich distanziert.“

Lesen Sie auch Dauerstreit in Regensburgs Rathaus-Koalition geht weiter – dieses Mal wegen Straßennamen Erst war es das Thema Stadtbahn, jetzt sind es die Straßennamen. In der Regensburger Koalition kracht es gewaltig. Die Fronten verhärten immer mehr. Dauerstreit in Regensburgs Rathaus-Koalition geht weiter – dieses Mal wegen Straßennamen Angriff auf die Ukraine: Ultimatum von München-OB Reiter läuft ab - Künstleragentur geht deutlichen Schritt Der Ukraine-Konflikt tobt weiter. Münchens OB Reiter (SPD) hatte sich mit einem Ultimatum an den Dirigenten der Münchner Philharmoniker gewandt - dieses läuft nun ab. Angriff auf die Ukraine: Ultimatum von München-OB Reiter läuft ab - Künstleragentur geht deutlichen Schritt

Der Oberbürgermeister habe „diese Grenzen gemeinsam mit uns und den Münchner Philharmonikern“ ziehen müssen. Am Freitag, 11. März, sollen auch die Stadtratsfraktionen schriftlich zur Trennung von Gergiev Stellung nehmen. (hgr)

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.