„Angst blockiert einen nur“: Münchner fährt mit Jeep und Hund in den Ukraine-Krieg und will helfen

Von: Nadja Hoffmann

Teilen

Zwischenstopp auf einer langen Fahrt: Robin Hertscheck und Caspar kurz vor der polnischen Grenze. © Privat/Hertscheck

Direkter kann Hilfe nicht sein: Robin Hertscheck hat sich am Montag in Richtung Ukraine aufgemacht. Er will Menschen und Tiere aus den Kriegsgebieten retten. Gemeinsam mit Hilfsorganisationen und der Unterstützung aus der Heimat. Eine Reise ins Ungewisse

Robin Hertscheck aus München ist ein Mann der Tat. Zwei, drei Tage hat er überlegt, wie er den Menschen im Kriegsgebiet am besten helfen kann. Dann fiel der Entschluss, dass er sich in die Ukraine aufmacht. „Ich bin nachts um drei Uhr losgefahren.“ Sein Ziel: Lemberg im Westen der Ukraine, kurz nach der Grenze zu Polen. Die 1240 Kilometer legt er im Jeep zurück. Im Gepäck hat er neben seinem Hund Caspar Lebensmittel, warme Decken, aber auch Tierfutter. Hertscheck, der einen Supermarkt in Neubiberg betreibt, will Menschen und Tiere aus der Ukraine herausholen - zusammen mit Hilfsorganisationen vor Ort.

Münchner fährt mit Jeep in den Ukraine-Krieg - Auf Instagram postet er seine Reise

Ukraine-Krieg: Münchner fährt mit seinem Auto ins Kriegsgebiet - Spenden erbeten

Vor Ort hat er Bekannte, mit denen er sich zusammentun wird. Kontakte, die über Social-Media entstanden sind. Auf Facebook und Instagram (robin36hertscheck) kann man ihn auf seiner Reise begleiten. Dort hat er am frühen Montag ein Video zu seiner Mission hochgeladen. Seine Bitte: „Ich brauche Eure Unterstützung.“ Was konkret benötigt wird, will er posten. Spenden sind aber auch wichtig, damit er Benzin für seine Touren kaufen kann. Er will die Menschen an der Grenze, die Familie oder Freude in der Bundesrepublik haben, ins Land bringen. Im besten aller Fälle auf mehreren Fahrten. Vieles wird sich aber erst zeigen, wenn er in Lemberg ist. Bis zum Ende der Woche will er wieder zurück in München sein, um dann weitere Shuttles zu organisieren. Angst vor dem, was auf ihn in der Ukraine zukommt, hat er nicht. „Angst blockiert einen nur.“ Robin Hartscheck hat Respekt. Aber auch ganz viel Mut und Energie, um einfach anzupacken.



Wer Robin Hertscheck unterstützten will, kann ihm Spenden schicken. Kontonummer: DE32 7015 0000 1002 8669 76., Verwendungszweck: „Hilfe in der Ukraine“

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!