Wiesn-Wirt nimmt Flüchtlinge in Hotel beim Hauptbahnhof auf - „Man macht, was man kann“

Von: Franziska Konrad

Das Hotel Regent nahe dem Münchner Hauptbahnhof bietet Flüchtlingen aus der Ukraine eine Unterkunft. © Markus Götzfried

Nahe dem Münchner Hauptbahnhof sollen bald bis zu 400 Ukraine-Flüchtlinge eine Unterkunft finden. Wiesn-Wirt Edi Reinbold stellt sein Hotel zur Verfügung.

München – Die Solidarität mit Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine ist nach wie enorm. In München will nun auch Wiesn-Wirt Edi Reinbold vom Schützenfestzelt helfen: Er stellt den Geflüchteten sein Hotel zur Verfügung.

Ukraine-Flüchtlinge in München: Wiesn-Wirt stellt sein Hotel zur Verfügung

Es befindet sich in der Seidlstraße, gegenüber vom Hauptbahnhof, und verfügt über 189 Zimmer, wie ein Blick auf die Homepage zeigt. Wie die AZ berichtet, steht das Haus bereits seit Monaten leer. Doch das soll sich nun ändern.

„Man kriegt keine Luft mehr, wenn man sieht, wie es den Ukrainern ergeht“, äußert sich Eigentümer Reinbold gegenüber der AZ. Bevor es zum Krieg zwischen Russland und der Ukraine kam, hatte er für das verwaiste Gebäude ganz andere Pläne: Es sollte neu verpachtet werden. Doch stattdessen bot der Wiesn-Wirt das Objekt nun der Stadt München zur Miete an. Für Reinbold keine große Sache: „Man macht, was man kann.“

Wiesn-Wirt bringt Hotel auf Vordermann - und lässt Flüchtlinge einziehen

Gesagt, getan. Nun soll das Hotel wohl zur neuen zentralen Analaufstelle für Ukrainer werden, die am Münchner Hauptbahnhof ankommen. Bereits zu Beginn der Woche gab es dort ein riesiges Flüchtlings-Chaos. Ankommende mussten auf dem Boden übernachten. OB Dieter Reiter versprach Besserung.

Nachdem die Entscheidung gefallen war, ging alles recht schnell: Der Münchner Gastronom sorgte dafür, dass das Hotel auf Vordermann gebracht wurde. Alle Räume wurden gründlich gereinigt, hunderte neue Kopfkissen und Bettdecken besorgt. Laut einer Schätzung des Wiesn-Wirts können in dem Gebäude 350 bis 400 Geflüchtete einziehen. Bereits in dieser Woche noch soll nach AZ-Informationen die Übergabe an die Stadt abgewickelt werden.

