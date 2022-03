Ukraine-Krieg: Nach Rauswurf von Valery Gergiev - russische Propaganda schießt gegen München

Von: Dennis Liedschulte

Valery Gergiev hat ein Konzert in Moskau gegeben - daraufhin gab es deutliche Worte in Richtung München © Sergei Fadeichev/IMAGO

Der russische Dirigent Valery Gergiev wurde in der Philharmonie in München gefeuert. Jetzt gibt er einen Auftritt in Moskau. Die Schelte gegen München und andere Städte ließ nicht auf sich warten.

Update, Dienstag (8. März), 13.45 Uhr: Für die Entlassung des russischen Dirigenten Valery Gergiev gibt es heftige Kritik aus Russland. Und jetzt auch aus Salzburg in Österreich. Wie der österreichische Sender ORF meldet, äußerte sich Markus Hinterhäuser, Salzburger Festspielintendant, zum Thema.

Ukraine-Krieg: Heftige Kritik aus Salzburg zur Münchener Entscheidung um Valery Gergiev

Es sei falsch, von Menschen mit russischem Pass, eine Stellungnahme abzuverlangen, die sie kaum geben können. Es könne auch nackte Überlebensangst sein, wenn jemand nichts sagt. Aus seiner Sicht habe Valery Gergiev überhaupt keine Haltung bewiesen. Zudem dürfe man russische Künstler nicht im Stich lassen.

Der Festspielintendant schießt auch gegen den Münchener Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Der sei doch über Gergievs Nähe zu Putin informiert gewesen. Trotzdem habe man den Vertrag in der Vergangenheit verlängert.

Erstmeldung, Dienstag (8. März): Der russische Stardirigent Valery Gergiev ist nach dem Schweigen zum Ukraine-Krieg von der Philharmonie in München gefeuert worden. Jetzt ist bekannt, dass er Mitte März einen Auftritt in der russischen Hauptstadt Moskau geben wird.

Ukraine-Krieg: München wirft Dirigent Valery Gergiev raus - russische Medien reagieren deutlich

Nach dem Rauswurf schossen sich russische Medien und Vertreter der Regierung auf München und andere europäische Städte ein. Denn Valery Gergiev hat nicht nur in der bayerischen Landeshauptstadt seinen Job verloren. Beispielsweise trennte sich auch der Scala in der italienischen Stadt Mailand von ihm.

Valery Gergiev sei „unbesiegt“ und kehre jetzt heim nach Moskau. Er sei ein Held, er sei die seltene Ausnahme, die Stellung beziehe. Er habe im Westen mehr haben können. Doch er habe wie ein Bürger gehandelt, dessen Vaterland in Gefahr ist. Er sei groß und stark und seine Rückkehr werde triumphal sein.

Ukraine-Krieg: Nach München-Rauswurf von Valery Gergiev – Propaganda feiert Stardirigenten

In Russland wird das Schweigen des ehemaligen Stardirigenten der Philharmonie in München als eindeutiges Signal gesehen. Valery Gergiev unterstützt Wladimir Putin, Russland und den Ukraine-Krieg. Am 24. Februar 2022 marschierten russische Truppen im Nachbarland ein - der Ukraine-Krieg begann (alle News zu den Ereignissen in der Ukraine im Live-Ticker von tz.de).

Valery Gergiev hat ein Konzert in Moskau gegeben - daraufhin gab es deutliche Worte in Richtung München © Artyom Geodakyan/IMAGO

Auch Wjatscheslaw Wikorowitsch Wolodin, Sprecher des russischen Parlamentes, äußerte sich auf seinem Telegramkanal, wie der Bayerische Rundfunk berichtet. „Ein großer Meister, ein Mann von Weltruf wird gefeuert. Wofür? Was hätte er sagen sollen? Sie wollten, dass er sein Land verrät, die Nato und Neonazis unterstützt?“

Ukraine-Krieg: Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) wollte klare Meinung von Valery Gergiev

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte Valery Gergiev aufgefordert, sich gegen Putin und den Ukraine-Krieg zu positionieren. Ein Schreiben sei unbeantwortet geblieben, wie aus einer Mitteilung der Stadt hervorgeht. Aus dem Grund hat München Anfang März die sofortige Trennung bekannt gegeben.

Das Konzert mit dem russischen Stardirigenten Valery Gergiev soll am 12. März im Konzertsaal im Sarjadje-Park in Moskau stattfinden.

