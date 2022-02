Ukraine-Krieg: Münchner Aktivistin Irina Revina Hofmann im Interview - „Europa wird Krieg führen“

Von: Ulrike Schmidt

Teilnehmer einer Demonstration gegen den Angriff Russlands auf die Ukraine protestieren mit Schildern und Fahnen am russischen Generalkonsulat in München . © Matthias Balk/dpa

Die Münchner Aktivistin Irina Revina Hofmann fordert seit zehn Jahren eine „Welt ohne Putin“. Mit Blick auf die aktuellen Aggression zeigt sie sich pessimistisch.

München - Prinzregentenstraße 63. Seit zehn Jahren ist das die erste Münchner Adresse im Protest gegen Wladimir Putin. Nur ein paar Schritte vom russischen Generalkonsulat entfernt, fordert seither ein Plakat auf dem Balkon „Eine Welt ohne Putin“. Auf der Grundstücksmauer kleben Bilder ermordeter russischer Oppositioneller: Boris Nemzow, Anna Politkowskaja, Alexander Litwinenko, der mit Polonium vergiftet wurde.

Es ist der Protest von Irina Revina Hofmann (57), verheiratet mit einem Münchner Immobilienunternehmer, dem das Haus gegenüber der Villa Stuck gehört. Alle müssen daran vorbei: russische Konsulatsmitarbeiter genauso wie die Exil-Ukrainer auf dem Weg zur Demo – Letztere hupen Hofmann zu. Sie ist Kämpferin für eine Welt ohne Putin, obwohl sie selbst Russin ist. Sie unterstützt auch die russische Oppositionszeitung Nowaja Gazeta, deren Chef Dmitry Muratov mit dem Friedensnobelpreis geehrt wurde.

1989 kam Hofmann nach Deutschland, studierte Kunstgeschichte und Fernsehwissenschaften, seit 1994 lebt sie in München. Wir haben sie zum Interview getroffen – mit Tränen in den Augen und bebender Stimme.

Münchner Aktivistin Hofmann über den Krieg in der Ukraine: „absolute Hilflosigkeit“

Was fühlen Sie, jetzt, wo Krieg ist?

Vor allem Scham für mein Land und absolute Hilflosigkeit. Putin will nicht nur die Ukraine, er will uns alle zerstören. Er hat nichts anderes gelernt, als andere zu manipulieren, und er hat den ganzen Westen vorgeführt. Das Plakat hängt jetzt seit zehn Jahren auf meinem Balkon; jeder hat mir immer gesagt: Irina, du bist verrückt, Putin macht doch nichts. Diese Putin-Versteher hier haben mich am meisten verwirrt. Sie sehen schon seit Jahren nicht, was passiert. Heute habe ich mit Russland telefoniert, absolut gebildete Leute, die empfinden den russischen Angriff als rechtmäßig, die Ukraine sei nur ein Störfaktor. Doch all das entspringt russischer Propaganda. Die Lügen haben das ganze Land von allen Seiten umhüllt – und sie töten.

Was will Putin? Demokratie verhindern? Sich die Nato vom Hals halten?

Das ist alles nebensächlich. Er hat dem ganzen Westen gedroht. Die Ukraine ist für ihn schon erledigt. Er will noch viel mehr, er zieht für seine eigene Macht in den Krieg. Und die Deutschen denken, das alles betrifft sie nicht. Heute hat Putin schon mit Atomwaffen gedroht. Er ist kriminell und wird alle angreifen. Irgendwann wird auch Europa in den Krieg ziehen müssen. Putin wird das Baltikum über Kaliningrad isolieren, und dann sind diese Staaten nur noch über die Ostsee erreichbar. Damit folgt er der Gerassimow-Doktrin – der Plan steht seit mindestens acht Jahren. Deutsche Politiker wussten davon, haben aber nicht daran geglaubt – jeder dachte, Putin blufft.

Ukraine-Krise: Münchner Aktivistin Hofmann über Putin - „Er will Macht und Geld“

Waren Sie von dem Angriff gestern überrascht?

Mein Sohn, der in London am King’s College studiert, hat schon vor Tagen Anzeichen dafür gesehen, unter anderem, dass Munition am Boden gelagert wurde, die ist dann nur noch wenige Tage brauchbar – muss also bald benutzt werden.

Wie tickt Putin?

Er will Macht und Geld. Die Einrichtung, in der er als Jugendlicher Judo gelernt hat, wurde von einem bekannten Mörder und Kriminellen geführt. Dort trainierte Putin auch mit Boris und Arkadij Rotenberg – seinen engsten Vertrauten. Arkadij Rotenberg hat für ihn auch die Residenzpost neben der Staatsoper in München erworben. Er behauptet auch, dass ihm der Luxusbau in Sotschi gehört (Anmerkung der Red.: den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny als Putins Schloss aufgedeckt hatte).

Haben Sie als Kritikerin keine Angst?

Vor 15 Jahren hatte ich bei jedem Schritt Angst, sogar als ich eine Traueranzeige für Anna Politkowskaja aufgegeben habe. Inzwischen bin ich dessen müde. Außerdem bin ich nicht so wichtig.

Interview: Ulrike Schmidt