Ärger über Sprit-Preise: Kunden beschimpfen Mitarbeiter an Münchner Tankstelle – diese kontern clever

Von: Magdalena von Zumbusch

Ärger bitte an jemand anderem auslassen. Dazu ermahnt ein Schild an einer Münchner Aral-Tankstelle die Kunden. Tankwarte müssen sich zurzeit einiges anhören.

München – Der Ukraine-Krieg hat die Sprit-Preise in die Höhe getrieben. Die Stimmung an Tankstellen ist dementsprechend schlecht. Kunden lassen ihren Unmut deshalb häufig an den Tankstellen-Mitarbeitern aus. Auf der App Jodel wurde jetzt eine kuriose Nachricht einer Münchner-Aral-Tankstelle an ihre Kunden geteilt.

Die Tankstellen leiden auch ohne Beschimpfungen: Kunden tanken momentan deutlich weniger, zudem kommen weniger Kunden. Wer kann, weicht auf andere Transportmöglichkeiten als das eigene Fahrzeug aus.

Folgen des Ukraine-Kriegs: Aktuell teuerste Tankstelle Deutschlands in Bayern

Bei den seit einigen Wochen rasant gestiegenen Sprit-Preisen verlieren einige Kunden die Beherrschung. An einer Aral-Tankstelle in München wurde sogar ein Schild für die Kunden aufgehängt: „Wenn Sie Ihre Wut an jemandem auslassen wollen, dann bitte nicht an den Mitarbeitern, sondern direkt bei Aral. Oder benutzt die öffentlichen Verkehrsmittel!“.

Der Ukraine-Krieg treibt die Spritpreise an den Tankstellen in die Höhe: Aral-Mitarbeiter in München reagierten jetzt auf den wachsenden Unmut der Kunden. © Screenshot Jodel

Der Ärger ist verständlich, es geht für einige um die wirtschaftliche Existenz. Zudem trifft die Sprit-Preis-Erhöhung Bayern besonders hart. Die teuerste Tankstelle Deutschlands ist aktuell (Stand: 12. März) die OMV BAT an der Raststätte Köschinger Forst West an der A9 in Bayern, die bayrischen Preise sind aber auch im gesamtdeutschen Durchschnitt eher hoch.

Wegen Ukraine-Krieg: Spritpreise auf Höchststand

In den ersten beiden Wochen des Ukraine-Krieges hat ein erwartbarer, steiler Preisanstieg stattgefunden – teilweise um mehr als zehn Cent pro Tag. Der bayrische Durchschnittspreis für Diesel liegt laut der Preisvergleichs-App Benzinpreis-Blitz aktuell (Stand: 16. März) bei 2,277 Euro (Bundes-Durchschnitt: 2,261), der bayrische Super-Preis bei 2,244 Euro (Bundes-Durchschnitt: 2,226) und der E10-Preis in Bayern bei 2,188 Euro (Bundes-Durchschnitt: 2,169).

Sprit-Preis abgekoppelt vom Rohöl-Preis: Deshalb unberechenbar

„Die jahrzehntelang geltende Erfahrung, dass sich der Benzinpreis am Rohölpreis orientiert, gilt derzeit nicht.“ Beim aktuellen Ölpreis sei an sich ein E10-Preis klar unter zwei Euro zu erwarten, meint der Kraftstoff-Markt-Experte Jürgen Albrecht vom ADAC der Zeit gegenüber. Es gäbe aber kriegsbedingte Sonderfaktoren, die den Preis zusätzlich in die Höhe treiben. Ob diese das aktuelle Preisniveau rechtfertigen oder ob hier Mitnahmeeffekte zum Tragen kommen, sei unklar.