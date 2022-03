Ukraine-Krise: Erste Flüchtlinge kommen in München an - Personal bereits aufgestockt

Von: Julian Limmer, Sophia Oberhuber

Sie suchen Schutz in München: Vor dem Ankunftszentrum in Milbertshofen bildete sich eine Schlange. © Julian Limmer

Warten auf eine sicherere Zukunft: Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen sich im Münchner Ankunftszentrum registrieren lassen. Dort staut es sich inzwischen.

München - Sie sind seit Tagen unterwegs, fliehen vor Krieg und Zerstörung, suchen jetzt Sicherheit in München: Geflüchtete aus der Ukraine, die nun auch in Bayern in größerer Zahl ankommen. Vor dem Ankunftszentrum der Regierung von Oberbayern an der Maria-Probst-Straße am Euro-Industriepark bildete sich am Donnerstagnachmittag eine lange Schlange. Etwa 70 Menschen warteten darauf, in München registriert zu werden.

Ukraine-Krise: Viele Münchner wollen helfen

„Wir bekommen aktuell etwa 50 Anfragen pro Tag von Geflüchteten, die in München ankommen, aber auch von Menschen aus München, die helfen wollen“, berichtet Christian Oppl vom Münchner Flüchtlingsrat, der die Geflüchteten berät. Stadt und Land hatten dazu aufgerufen, dass sich in München Ankommende zunächst im Ankunftszentrum an der Maria-Probst-Straße melden sollten.

Bis Mittwoch hatten sich dort 329 Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit registriert, wie ein Sprecher der Regierung von Oberbayern mitteilt. Im Ankunftszentrum staue es sich aufgrund des immer größer werdenden Ansturms, heißt es von einer Sprecherin des Sozialreferats. Das beobachtet auch Oppl vom Flüchtlingsrat. Man habe in den letzten Tagen einen deutlichen Anstieg verzeichnet, so ein Sprecher der Regierung von Oberbayern. Das Personal vor Ort sei bereits aufgestockt worden. Etwa 650 Betten stehen im Ankunftszentrum für die kurzfristige Unterbringung zur Verfügung. Schließlich werden die Menschen, die keine privaten Unterkünfte haben, auf öffentliche Unterkünfte verteilt.



Ukrainer dürfen ohne Visa 90 Tage in Deutschland bleiben

Die meisten Fragen erreichen Oppl und seine Kollegen des Flüchtlingsrats derzeit zum Thema Gesundheitsversorgung. Ukrainer und Ukrainerinnen mit gültigem Pass dürfen sich ohne Visum bis zu 90 Tage in Deutschland aufhalten. Sozialleistungen stehen den Geflüchteten aber nur nach einem Asylantrag zu. Die EU-Innenminister hatten deshalb gestern darüber beraten, das Verfahren zu vereinfachen.

Flucht aus der Ukraine: Per Anhalter, zu Fuß und mit dem Zug - Münchnerin nimmt elf Flüchtlinge auf

Seit über einer Stunde wartet Swetlana Hay mit drei jungen Ukrainerinnen vor dem Ankunftszentrum für Flüchtlinge in der Maria-Probst-Straße in München. Die 57-jährige, die schon lange in München lebt, will selbst gegen die Not der Flüchtlinge aktiv werden und die drei jungen Frauen zwischen 20 und 21 Jahren bei sich aufnehmen.



Swetlana Hay (r.) und Geflüchtete aus der Ukraine. © Julian Limmer

Rund sechs Tage waren die Frauen unterwegs, per Anhalter, zu Fuß, im Zug. Aus der Nähe von Kiew über Polen bis nach München. „Es sind Horrorgeschichten, die man von der Flucht hört“, sagt Hay. In den nächsten Tagen erwartet sie acht weitere Flüchtlinge aus Kiew. Vorerst will sie alle in ihrer 70-Quadratmeter-Wohnung unterbringen.