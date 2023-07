„Wir sind ultratraurig“: Band verpasst Tollwood-Auftritt in München wegen Blockade-Aktion am Flughafen

Von: Elisa Buhrke

Wegen der Blockade-Aktion von Klimaaktivisten am Flughafen Hamburg verpasst die Band Miu ihren Auftritt in München. Für die Frontsängerin ein herber Schlag.

München/Hamburg - „Ich sitze weinend zu Hause“, teilt Sängerin Miu über Facebook mit. Ursprünglich wollte sie mit ihrer gleichnamigen Band am Donnerstagabend, 13. Juli, auf dem Tollwood-Festival in München auftreten. Doch die Blockadeaktion von Klimaaktivisten am Hamburger Flughafen zum Ferienbeginn machte ihr einen Strich durch die Rechnung: Ihr Flug, der eigentlich um 6.30 Uhr morgens abheben sollte, wurde annulliert.

Als sie davon erfuhr, saß Miu, die mit bürgerlichem Namen Nina Graf heißt, jedoch bereits mit ein paar ihrer Bandkollegen im Flieger. „Bis wir mit Gepäck und allem aus dem Flugzeug waren, gab es keine logistischen Alternativen mehr, damit wir es rechtzeitig nach München hätten schaffen können.“ Weder mit der Bahn, noch mit dem Auto oder gar einem alternativen Flug.

Band verpasst Tollwood-Auftritt in München – wegen Klimaprotesten

Geplant war ein Auftritt der Band als Special Guest für Joe Bonamassa auf dem Tollwood. Während einige Mitglieder samt Equipment bereits nach München gefahren waren, hing Frontsängerin Miu am Donnerstag in Hamburg fest. „Wir sind ultratraurig“, teilt sie im Namen aller ihrer Kollegen auf Facebook mit.

Die Band Miu hat ihren Auftritt beim Tollwood-Festival in München verpasst. Der Grund: Blockaden von Klimaaktivisten am Flughafen Hamburg. © Collage: IMAGO/Wolfgang Maria Weber und Screenshot Facebook-Post Miu vom 13.07.2023

Normalerweise mache die Band keine Inlandsflüge, doch in diesem Fall habe es aus zeitlichen und finanziellen Gründen keine andere Möglichkeit gegeben. „Die Reisekosten waren trotzdem ohnehin hoch für mich“, schreibt die Sängerin. Für die Indieband offenbar ein harter Schlag – schließlich gehe es auch darum, solche Chancen wie einen Festivalauftritt wahrzunehmen.

Sängerin Miu kritisiert Letzte Generation für ihre Methoden

Die Sängerin hat zwar grundsätzlich Verständnis für die Ziele der Letzten Generation, mehr Klimaschutz zu erreichen – doch für deren Methoden eher weniger. Das geht aus Ihrer Antwort auf einen Facebook-Kommentar, der die Letzte Generation als „Klimaterroristen“ bezeichnet, hervor.

„Meines Erachtens hat das heute an den Flughäfen eher die falschen Leute getroffen“, schreibt Miu zurück. Damit meine sie nicht explizit ihre Band, sondern „die vielen ‚normalen‘ Leute“, deren Urlaubspläne ruiniert wurden und die nun um die Rückerstattung ihres Geldes bangen müssen. Ein anderer Kommentar pflichtet ihr bei: „Wut und Mitgefühl mischen sich da gerade in mir... was für ein unnötiger Mist“.

Blockade am Flughafen Hamburg: Klimaaktivisten halten Flugverkehr auf

Am Donnerstagmorgen hatten Aktivisten der Letzten Generation den Betrieb am Hamburg Airport lahmgelegt. Von 6.10 Uhr bis 9.50 Uhr wurde der gesamte Flugverkehr eingestellt, wie aus einer Pressemitteilung des Unternehmens vom 13. Juli hervorgeht. Die Protestaktion beeinträchtigte den Flughafen noch im weiteren Verlauf des Tages.

