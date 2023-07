Unbekannter verliert Handy in München – sein folgender Zettel-Aufruf könnte reichlich Verwirrung stiften

Von: Leyla Yildiz

In München hat ein Unbekannter sein Handy verloren und daraufhin per Zettel gesucht. Offenbar war er nur als Urlauber zu Gast.

München - Handy, Schlüssel, Geldbeutel: Das sind wohl die Gegenstände, die die meisten Menschen mitnehmen, wenn sie außer Haus gehen. Ist eines dieser Dinge einmal verschwunden, rutscht schnell das Herz in die Hose. So muss es wahrscheinlich auch einer Person in München gegangen sein, die ihr Handy in der bayerischen Landeshauptstadt verloren hat.

Auf der Instagramseite „Notes of Germany“ wurde ein Foto von einem zerknitterten Zettel gepostet, den der Unglücksrabe zuvor geschrieben hatte. Darauf war zu lesen: „Falls jemand mein Handy findet. Bitte bringt es mir.“ Doch wo sollten es die möglichen Finder abliefern? Der Suchende hatte noch das Hotel dazugeschrieben, in dem er in der Zeit wohnte. „Super 8 Hotel. Zimmer 316“ lautete die Angabe.

Handy in München verloren: Suchender bittet per Zettel um Hilfe

Nur könnte es zu mehreren Verwirrungen kommen. Zum einen gibt es in München nämlich zwei Super 8 Hotels. Eins im Norden, in der Nähe des Domagkparks und eins im Westen der Landeshauptstadt, direkt an der S-Bahnstation Laim. Das bemerkte auch ein User, der das Foto auf Instagram kommentierte. „Oh nein, es gibt zwei Super 8 Hotels in München.“

Der Finder hätte dann aber immer noch die Möglichkeit gehabt, einfach bei dem Hotel anzurufen und nachzufragen, ob der Gast aus Zimmer 316 sein Handy vermisst. Zum anderen ist es ja nicht sicher, ob die Person, die das Handy findet, auch den Zettel zu Gesicht bekommt und es dann dementsprechend zurückgeben kann.

In München Handy verloren: Unglücksrabe hofft auf ehrlichen Finder

Wie die Geschichte ausgegangen ist, steht allerdings nicht fest. Doch vielleicht hatte der Unglücksrabe ja Glück und ein ehrlicher Finder hat das Handy zu seinem Besitzer zurück gebracht.

