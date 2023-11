Mit begrenzter Laufzeit: Harry-Potter-Store zieht nach München

Von: Elisa Buhrke

Das Erlebnisgeschäft „The Wizarding World“ zieht im Frühjahr 2024 von Hamburg nach München um. Harry-Potter-Fans erwarten Hogwarts-Nachbildungen und Gryffindor-Kaminfeuer.

München - Fans des jungen Zauberers können sich freuen: Im Frühjahr 2024 zieht „The Wizarding World Shop by Thalia“ in die Stachus Passagen in München ein. Der Pop-up-Store bietet ein breites Sortiment mit Zauberstäben, Lego-Sets, Kuscheltieren und weiteren Artikeln rund um magische Welt von „Harry Potter“ und „Phantastische Tierwesen“. Zuvor wurde der Laden eineinhalb Jahre lang in Hamburg betrieben.

Harry-Potter-Store eröffnet in München – zuvor eineinhalb Jahre lang in Hamburg

In der Hafenstadt bleibt er allerdings nur noch bis Januar 2024. Dort hatten ihn die Buchhandelskette Thalia und Warner Bros. Discovery im August 2022 als Gemeinschaftsprojekt eröffnet, anlässlich des Starts des Theaterstücks „Harry Potter und das verwunschene Kind“. Mehr als 200.000 Kundinnen und Kunden besuchten die „Wizarding World“ seitdem, schreibt Thalia Bücher GmbH in einer Pressemitteilung. Wegen der hohen Resonanz wurde die Laufzeit des Pop-up-Stores in Hamburg um sechs Monate verlängert.

Der Harry-Potter-Fanshop „The Wizarding World“ zieht im Frühjahr 2024 in die Stachus Passagen in München ein. © tz.de Collage: Thalia Bücher GmbH (links) und IMAGO / imagebroker

Im kommenden Jahr ist dann aber München an der Reihe: Mit „The Wizarding World Shop“ kommt ein bislang „auf dem europäischen Festland“ einmaliges Verkaufskonzept in die bayerische Landeshauptstadt. Optisch können sich Besucher das Geschäft wie folgt vorstellen: Es sei „bis ins Detail an Hogwarts angelehnt, und die interaktiven Elemente ermöglichen Besuchenden, in eine zauberhafte Welt einzutauchen“, gab Thalia in einer früheren Mitteilung bekannt. Neben einer Kamin-Sitzecke, die wohl an die Gemeinschaftsräume der einzelnen Häuser wie Gryffindor angelehnt sein soll, stehen auch lebensgroße Figuren der Harry-Potter-Charaktere auf der Fläche.

Pop-up-Store mit begrenzter Laufzeit: Harry-Potter-Fanshop startet im Frühjahr in München

Warum der Laden von Hamburg umzieht und nicht einfach eine zweite Filiale in München eröffnet? Laut einer Sprecherin von Thalia sei es nie die Absicht gewesen, den Laden dauerhaft an einer Stelle zu betreiben. Schließlich handle es sich um einen Pop-up-Store – und die hätten immer nur „eine gewisse Laufzeit“. Den genauen Starttermin von „The Wizarding World Shop“ in den Stachus Passagen gab das Unternehmen noch nicht bekannt.

