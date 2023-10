Unbekannte zerstören liebevoll gepflegtes Beet mitten in der City: Wer hat Werners Ernte zertrampelt?

Von: Sabrina Proske

Teilen

Rentner Werner Stechbarth hatte in der Münchner Hochstraße ein Blumenbeet angelegt. Doch dann zerstörten Unbekannte den kleinen Garten. Mit einem Schild provoziert er nun die Blumen-Räuber und bekommt promt eine Antwort.

München - „Danke an den Dieb, der die letzten Blumen und Kürbisse gestohlen hat. Du bist ein guter Mensch“ heißt es auf dem Schild. Liebevoll hatte Rentner Werner Stechbarth (76) Stockrosen zwischen Straße und Fußweg in der Münchner Hochstraße gepflanzt und Kürbisse im Beet aufgestellt. Doch all das wurde in der Nacht vom Samstag auf Sonntag gestohlen. Nun steht der Rentner traurig zwischen verblühten Sonnenblumen und zurückgelassenen Bambusstäben. Die einst üppig bepflanzte Grünfläche gleicht einer kargen Steppe, einzig bedeckt von frischen Laubblättern.

So sah Werner Stechbarths Beet im Sommer aus. © Privat // Werner Stechbarth

Stechbarth bepflanzt seit Jahren den Grünstreifen, großer Zuspruch in der Nachbarschaft

Seit zwei Jahren begrünt der Rentner den kleinen Streifen zwischen parkenden Autos und der Straße.

Bisher habe sein Beet nur positive Resonanz in der Nachbarschaft erzeugt, erklärt er gegenüber tz.de. Wieso es gerade jetzt zu diesem Vorfall kam, wisse Stechbarth auch nicht.

Tomaten, Erdbeeren, Paprika und Gurken: Rentner macht Kinder glücklich

Mit Erdbeeren, Paprika, Gurken und Tomaten hatte er diesen Sommer bereits den ganz Kleinen in der Nachbarschaft eine Freude gemacht. „Die Kinder denken zum Teil, dasss Tomaten im Supermarkt wachsen.“ Daher pflanzte er Snack-Gemüse und stellte dazu ein kleines Schild auf: „Hier wird euer Ketchup gemacht“. Das Beet war besonders bei Eltern oder Kita-Gruppen beliebt. „Einmal hat mich sogar ein Vater angerufen und gefragt ob sich sein Sohn eine Tomate herunterpflücken darf“ erklärt er stolz.

Vermeintlicher Blumendieb meldet sich: „Die Kürbissuppe ist sehr lecker“

Als der Rentner am Sonntagmorgen zu seinem Beet ging, sah er nur noch eine verwüstete und zertrampelte Fläche. Am Nachmittag wollte er eigentlich die Kürbisse ausstechen und anmalen. Doch dazu kommt es nicht mehr. Er ist verärgert und entschließt sich, mit dem Blumen-Räuber in Kontakt zu treten. Dafür verfasste er ein Schild mit teils ironischer Botschaft. Darunter seine Handynummer. Einige Tage später erhielt Stechbarth tatsächlich einen Anruf. Mit unterdrückter Nummer habe ihn ein Mann angerufen und gesagt „Die Kürbissuppe ist sehr lecker.“ Ob es sich dabei tatsächlich um den Dieb handelte, wisse er natürlich nicht. „Vielleicht hat sich auch nur jemand einen dummen Scherz erlaubt“, so Stechbarth.

Rentner möchte nicht zur Polizei gehen

Trotz des unschönen Vorfalls möchte Werner Stechbarth nicht zur Polizei gehen. „Das Beet gehört nicht mal mir, sondern der Stadt.“ Seit zwei Jahren bepflanzt der Rentner den städtischen Grünstreifen freiwillig, ohne finanzielle Unterstützung. „Ich möchte auch, dass das so bleibt. Ich mache das ganz ohne Druck.“

Werner Stechbarth ist auch ein Uhrensammler: 365 Uhren besitzt der Rentner. Bei ihm an der Hochstraße tickt es den ganzen Tag.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.